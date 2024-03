¿Separados? Javier Milei, Fátima Flórez y el rumor de una "tercera en discordia"

"Le dije al presidente que es una vergüenza tener jubilados que cobran menos 200 mil pesos", aseguró el conductor, quien reconoció que "Milei tiene mucha personalidad, no es fácil influenciarlo . Karina (Milei, su hermana) es muy inteligente pero no es todo lo influyente que la gente cree. Karina lo aconseja, pero el que decide es Milei. Javier no es un títere de Karina" .

Gelblung luego dio su punto de vista sobre la relación que el presidente mantiene con la humorista Fátima Florez : “Creo que la relación con los perros existe, pero me parece que la relación con Fátima Florez no existe más”.

Chiche confirmó también que su última pregunta, cuando le consultó a Milei si podía hacerle una pregunta personal, iba dirigida a ese mismo tema; pero que no quiso responderle.

Sin embargo, esa no fue la revelación más importante. De hecho, Gelblung se guardó un dato que generó mucha repercusión, aunque aún no hubo declaraciones oficiales.

Yo conozco otro personaje que está rondando en el palacio presidencial y me parece que le ganó a Fatima

"No me preguntes quién es porque no lo voy a decir. Es una rubia, que antes de ser presidente me pidió que le haga gancho. ‘Haceme gancho por favor, vos que tenés banca’ me dijo", expresó Chiche.

Para el periodista, el vínculo entre Milei y la artista no fue de amor: "No sé si fue amor o una necesidad de marketing, qué querés que te diga… Nunca entendí esa relación. Tampoco pregunto".

La entrevista con Chiche

En la primera nota en vivo desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei llevó adelante una charla con Chiche Gelblung en la que analizó el presente de Argentina, la situación económica, lo que se vive en Rosario y el conurbano y más temas. Entre otras cuestiones, confirmó que se analiza una nueva Ley de Seguridad Interior para darle más peso a las Fuerzas Armadas.

"Yo tengo plena conciencia de lo que está pasando en Argentina. Lo que sucede es que corregir 100 años de desastres no es gratis, y en especial las aberraciones que se hicieron en los últimos 20 años. Lo que pasó en términos económicos con el kirchnerismo ha sido una catástrofe", comenzó el presidente en la entrevista.

En este sentido, señaló que "el gobierno de Alberto Fernández ha sido verdaderamente lamentable, desastroso. Está casi a la par del de Alfonsín en lo malo. Recordemos que Alfonsín huyó seis meses antes en medio de una hiperinflación". En ese momento, fue consultado por Chiche respecto a su frase de "los últimos 20 años" y si eso implica también responsabilidades de Mauricio Macri, pero el presidente esquivó la pregunta en una primera instancia.

Más tarde en la nota Milei retomó esa senda y, respecto al gobierno del expresidente, señaló que "desde mi punto de vista, Macri tenía las ideas correctas pero se rodeó de gente con ideas contrarias. Tiraba para un lado y la gente le tiraba para el otro. Y ahí se caen todos, nos caímos los argentinos. No funcionó. Tenía que ir por el shock y fue por el gradualismo, y eso siempre terminó mal. Y cuando iba a fondo con las reformas, sus socios políticos se la dinamitaban. Nosotros decidimos ir con shock, al hueso. ¿Cuándo se vio que en un mes, un gobierno mande mil reformas estructurales?".