Siguen las rupturas en La Libertad Avanza: echaron a un senador del bloque oficialista

Los motivos de la ruptura en el Senado

Tal como alega la comunicación oficial bloque libertario, hubo "diferencias irreconciliables" con el Senador. En los últimos días, Paoltroni se pronunció en contra de la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema y también aseguró que votaría en contra del DNU que le otorga 100 mil millones de pesos a la SIDE.

“El Presidente tiene la oportunidad de retirar el pliego y honrar su palabra y su compromiso con todos los argentinos del bien que votaron un cambio”, advirtió Paoltroni en una entrevista televisiva.

javier milei paoltroni El senador Francisco Paoltroni, junto a Javier Milei. No tuvo reparos en cruzarlo.

Además, todavía más incisivo, lanzó: “¿Cómo no hay plata para los jubilados, pero sí para la SIDE? ¿Con qué cara miro yo a un abuelo en Formosa? Si voy a la panadería, me agarra un abuelo y me dice: ‘Francisco, ¿va a haber aumento para nosotros?’. Yo le digo ‘no, no hay plata, pero para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones’”, cuestionó y confirmó que votará en contra del proyecto: “Voy a estar en contra, de punta a punta. Es coherencia con las ideas, con lo que vinimos a hacer”.

En ese sentido, y referido a ese tema, el senador mandó "a fumar al quincho" al asesor presidencial, Santiago Caputo.

"La expulsión es dar un gesto de disciplinamiento y probablemente Paoltroni tenga el mismo fin que (la diputada de LLA Lourdes) Arrieta", había adelantado un funcionario cercano al presidente Javier Milei frente a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada, según publicó Noticias Argentinas.

El "Gordo Dan" anticipó la salida de Francisco Paoltroni

Antes de que se consume el pedido de expulsión del senador formoseño Francisco Paoltroni del bloque de La Libertad Avanza de la Cámara de Senadores, Daniel Parisini (conocido en X como Gordo Dan) publicó: "Levantá YA tus cosas que te vas de La Libertad Avanza", al tiempo que etiquetó en la publicación a Paoltroni.

En el posteo, Parisini agrega: "Te manda saludos el Triángulo De Hierro y dice que te vayas a la con*** de tu hermana", en referencia a las declaraciones del senador sobre el así denominado trinomio de poder que componen Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo.

Levantá YA tus cosas que te vas de La Libertad Avanza @PaoltroniF



Te manda saludos el Triángulo De Hierro y dice que te vayas a la concha de tu hermana — DAN (@GordoDan_) August 28, 2024

La actitud de "el Gordo Dan" no es casual ni aislada, sino un modus operandi que ya aplicó en otras oportunidades, con otros funcionarios. Una vez que él señala a un "traidor" o enemigo, la horda tuitera libertaria sale a la carga contra esa persona y, de tratarse de alguien del propio partido, es cuestión de tiempo para que resulte eyectado.