Siguen los cruces entre Javier Milei y Myriam Bregman luego del apodo de "gatito mimoso"

De esa forma, Milei aludió a que sus acciones lo ubicarían lejos del calificativo que le espetó la postulante de izquierda.

La respuesta de Bregman no se hizo esperar y le respondió a Milei en la misma red social: "Soltar, Javier".

Bregman Milei "gatito mimoso"

Qué dijo Bregman sobre Milei en el debate presidencial

La abogada y candidata del FITU a la presidencia dijo durante el debate en relación a la economía que "la crisis en el país es causada por el FMI" y también apuntó contra el candidato del oficialismo y ministro de Economía, Sergio Massa: "Él garantizó la aprobación del (acuerdo con el) Fondo en el Congreso. Permitió la devaluación del FMI y la llevó a una inflación del 12%. El presupuesto que envió ya lo envió al Fondo. Afirmó que vamos a ser más pobres. No hay soberanía con el FMI. Esos datos matan el relato".

Al responderle a Milei, lo criticó por su reunión con el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, quien le organizó al dirigente libertario un evento la semana pasada en el predio de Parque Norte.

"Milei llega acá hablando de la casta. No es casta, pero se reúne con Barrionuevo. No es casta, pero le arma las listas Massa. No es casta, pero tiene una candidata a vicepresidenta que es de la casta militar. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico", ironizó Bregman.

La frase fue una de las de mayor impacto que dejó el debate y tuvo fuerte repercusión en las redes sociales, generando todo tipo de memes.