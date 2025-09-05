País La Mañana Smart TV Smart TV desde $189.999: dónde conseguir las liquidaciones más increíbles del ElectroFans 2025

Los televisores de las principales marcas tienen precios irresistibles y descuentos que llegan al 67%.







Desde televisores de 32 pulgadas hasta pantallas gigantes de 100″, las oportunidades se multiplican en reconocidas cadenas de venta de electrodomésticos.

El ElectroFans 2025 se extendió hasta el domingo y es una de las campañas más fuertes del año para quienes quieren renovar la tele - entre otros electrodomésticos - sin vaciar el bolsillo.

Con descuentos que llegan al 67% y precios que arrancan en apenas $189.999, marcas como Samsung, LG, Hisense, Philips y BGH pusieron sus modelos más buscados en oferta.

Desde televisores de 32 pulgadas hasta pantallas gigantes de 100″, las oportunidades se multiplican en reconocidas cadenas de venta de electrodomésticos.