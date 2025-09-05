Smart TV desde $189.999: dónde conseguir las liquidaciones más increíbles del ElectroFans 2025

Los televisores de las principales marcas tienen precios irresistibles y descuentos que llegan al 67%.
El ElectroFans 2025 se extendió hasta el domingo y es una de las campañas más fuertes del año para quienes quieren renovar la tele - entre otros electrodomésticos - sin vaciar el bolsillo.
Con descuentos que llegan al 67% y precios que arrancan en apenas $189.999, marcas como Samsung, LG, Hisense, Philips y BGH pusieron sus modelos más buscados en oferta.
Desde televisores de 32 pulgadas hasta pantallas gigantes de 100″, las oportunidades se multiplican en reconocidas cadenas de venta de electrodomésticos.
Smart TV con descuentos de hasta el 67%
Frávega ofrece de manera online grandes ofertas:
- Smart TV Hisense 65” ULED 4K – 67% OFF: $4.175.999 → $1.399.999
- Smart TV LED 32” HD AOC Roku – 50% OFF: $379.999 → $189.999
- Smart TV Skyworth 100″ QLED 4K UHD Google TV – 50% OFF: $14.670.999 → $7.289.999
- Soporte de TV LED/LCD Nictom STVSP04 (20-65”) Móvil – 50% OFF: $89.999 → $44.999
- Proyector inteligente Smart 3 en 1 Android TV + Juegos + 2 Joystick – 54% OFF: $499.999 → $227.999
- Smart TV LED 32″ Philips – 40% OFF: $399.999 → $239.999
- Smart TV LED Admiral HD 32″ – 42% OFF: $349.999 → $199.999
- Smart TV LED 43” HD AOC Roku – 49% OFF: $549.999 → $279.999
- Smart TV Philco 32″ HD VIDAA – 42% OFF: $399.999 → $234.999
- Smart TV 43″ Sansei Android TV – 41% OFF: $499.999 → $299.999
- Smart TV 4K UHD 55″ BGH Google TV – 44% OFF: $1.199.999 → $679.998,99
- Smart TV Philips 32″ Google / Netflix – 42% OFF: $599.999 → $349.999
- Smart TV Hisense LED 32” (32A42H) – 40% OFF: $369.999 → $219.999
- Smart TV Kanji 40″ HD Google TV (KJ-40ST005-2) – 45% OFF: $651.816,36 → $358.499,01
- Smart TV RCA 55″ UHD HDR Google TV – 44% OFF: $1.399.999 → $779.999
- Smart TV Noblex 32″ HD Android – 44% OFF: $499.999 → $279.999
- Smart TV LED 58″ Noblex 4K Android TV – 42% OFF: $1.299.999 → $749.999
Descuentos de Smart TV también en supermecados
La cadena Carrefour también ofrece super descuentos en las compras online:
- Smart TV 50″ Samsung 4K UN50DU7000GCZB – 39% OFF: $998.000 → $599.999
- Smart TV 32″ Samsung HD UN32T4300AGCZB – 41% OFF: $443.000 → $259.999
- Smart TV 43″ Samsung FHD UN43T5300AGCZB – 37% OFF: $643.000 → $399.999
- Smart TV 65″ Samsung 4K Tizen UN65DU7000GCZB – 33% OFF: $1.664.000 → $1.099.999
- Smart TV 43″ Noblex Roku DB43X-3100 – 25% OFF aprox.: $598.000 → $449.000
- Smart TV 55″ Toshiba Vidaa 4K 55C350NS – 30% OFF: $887.000 → $799.000
- Smart TV LED HD Philips 32″ 32PHD6910/77 – 30% OFF aprox.: $427.000 → $299.999
- Smart TV LED 4K Philips 50″ 50PUD7309/77 – 30% OFF: $1.267.000 aprox. → $887.000
- Smart TV 65″ BGH 4K Google TV B6524US6G – 30% OFF: $1.553.000 → $1.299.999
- Smart TV 50″ Crown Mustang QLED CM 50ST005-2Q – 9% OFF: $887.000 → $799.000
- Smart TV 55″ TCL 55P635 – 9% OFF: $998.000 → $899.000
- Smart TV 27″ LG portátil Stand By Me 27ART10AKPL – 30% OFF aprox.: $3.963.000 aprox. → $2.774.000
- Smart TV LED 4K Philips 43″ 43PUD7408/77 – 22% OFF: $776.000 → $599.000
- Smart TV LG 43″ FHD 43LM6350PSB – 9% OFF: $776.000 → $699.000
Descuentos y precios increíbles
También hay importantes descuentos en Coto
- Smart TV LED LG 43″ 4K 43UR8750PSA – 15% OFF: $499.188 → $423.960,37
- Smart TV LED BGH 32″ HD B3222S5A Android TV – 15% OFF: $305.988 → $259.998
- Smart TV LED TOP HOUSE 50″ 4K TH5024US6G Google TV – 20% OFF: $619.999 → $495.999,20
- Smart TV LED BGH 50″ 4K B5024US6G Google TV – 20% OFF: $599.988 → $479.450,41
- TV LED PHILIPS 24″ HD 24PHD5565/77 – 20% OFF: $269.999 → $215.999,20
- Smart TV LED BGH 43″ FHD B4325FS5A Android TV – 20% OFF: $449.999 → $359.999,20
- Smart TV LED LG 50″ 4K 50UR8750PSA – 20% OFF: $759.999 → $607.999,20
- Smart TV LED BGH 43″ FHD B4322FS5A Android TV – 20% OFF: $449.999 → $359.999,20
- Smart TV LED PHILIPS 43″ FHD 43PFD6910/77 – 20% OFF: $489.999 → $391.999,20
- Smart TV LED TOP HOUSE 65″ 4K TH6524US6G Google TV – 25% OFF: $1.097.988 → $799.994,06
- Smart TV LED PHILIPS 55″ 4K 55PUD7309/77 – 20% OFF: $749.999 → $599.999,20
- Smart TV LED THS 32″ HD THS32HD24A Android TV – 20% OFF: $319.999 → $255.999,20
- Smart TV LED TOP HOUSE 55″ 4K TH5523US6G Google TV – 20% OFF: $829.999 → $663.999,20
- Smart TV LED THS 43″ FHD THS43FHD24A Android TV – 20% OFF: $434.999 → $347.999,20
- Smart TV LED LG 55″ 4K 55UR8750PSA – 20% OFF: $949.999 → $759.999,20
- Smart TV LED TOP HOUSE 32″ HD TH3225S5A Android TV – 20% OFF: $275.988 → $214.994,65
- Smart TV LED TOP HOUSE 43″ FHD TH4325FS5A Android TV – 20% OFF: $395.988 → $316.473,61
- Smart TV LED HISENSE 40″ FHD 40A42K Vidaa – 30% OFF: $474.999 → $332.499,30
- Smart TV LED NOBLEX 75″ 4K DV75X8580 Google TV – 20% OFF: $1.779.999 → $1.423.999,20
- Smart TV LED LG 32″ HD 32LQ630BPSA – 20% OFF: $399.999 → $319.999,20
- Smart TV LED BGH 32″ HD B3225S5A Android TV – 20% OFF: $329.999 → $263.999,20
- Smart TV LED TCL 43″ FHD 43S5400 Android TV – 20% OFF: $519.999 → $415.999,20
- Smart TV Nano Cell LG 65″ 4K 65NANO80TSA – 20% OFF: $1.799.999 → $1.439.999,20
- Smart TV LED PHILIPS 43″ 4K 43PUD7408/77 Google TV – 10% OFF: $599.999 → $539.999,10
