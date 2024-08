Suben las acciones, baja el dólar blue y cae el riesgo país: una jornada "en verde"

720 (5).webp A la suba de acciones se suma la baja del dólar blue.

Al respecto, sostuvieron que puede vincularse con la intervención oficial del BCRA para reducir la brecha cambiaria. Remarcaron que los bonos argentinos cotizaron ajenos al mal clima internacional.

Acciones y mercado en verde

El miércoles el Tesoro consiguió financiamiento en pesos por $4,47 billones y pudo renovar los $3,61 billones de vencimientos, con la novedad de que pudo colocar deuda a un año. Aun así, agosto fue el segundo mes con financiamiento neto más bajo de 2024.

Nuevamente los instrumentos más demandados fueron las Lecaps, destacándose el hecho de que el Ministerio de Economía convalidó en esta ocasión, tasas más altas que las del mercado secundario.

En cuanto a la renta variable, el S&P Merval sube 2,4% a 1.656.719,13 unidades. Las principales ganancias las arrojan Edenor (+3,4%), BBVA (+2,9%) y Grupo Financiero Galicia (+2,9%). Asimismo, en Wall Street, los ADRs escalan hasta 4,4%, encabezados por Banco Macro, Tenaris (+4,3%) y Galicia (+4,1%).

El Gobierno "rechaza ofertas"

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró hoy que el Gobierno rechazó ofertas de financiamiento procedentes de la banca internacional, y relativizó el “peso” que tiene la tasa de Riesgo País, debido a que YPF salió al mercado y tomó financiamiento a una tasa menor al 10%

"Tenemos ofertas de bancos para salir al mercado hoy y no las estamos tomando. No es una cuestión de que no tenemos acceso a crédito, pero tenemos un montón de alternativas de financiamiento y que nos dejan a nosotros tranquilos", dijo Quirno durante un encuentro realizada por la Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, informó El Cronista.

El funcionario consideró que: "Hay un problema de deuda cuando hay que financiar al Estado. En este momento tengo el mejor de los trabajos. No tengo que financiar el Estado. No tengo que tomar nueva deuda”.

Para el funcionario “el problema de deuda es cuando no se tienen los números ordenados, es decir, no se tiene la macro ordenada” y en ese sentido, apeló a la confianza y a la credibilidad que busca dar el Gobierno hacia el mercado.