Tenía sexo en su auto y le disparó a un hombre que quiso interrumpirlo

El sangriento hecho es analizado por investigadores. El dueño del auto se dio a la fuga.

Momentos de gran confusión y tensión tuvieron lugar este domingo, donde un hombre que había contratado un servicio de trabajo sexual , protagonizó un sangriento episodio tras efectuar un disparo contra una persona que se asomó por una ventanilla .

Fuentes policiales de la ciudad de Mar del Plata revelaron que la pareja de la trabajadora sexual se asomó por la ventanilla del auto, fue allí cuando se produjo un forcejeo con el cliente y ella bajó del rodado. "El conductor extrajo un arma de fuego, efectuó un disparo y se dio a la fuga", dijeron fuentes consultadas a marplatense 0223.

"Por la dinámica que se describió se estima que el sujeto que dispara pensó que iban a asaltarlo y disparó tras unos momentos de confusión en los que no dejaba bajar a la mujer", revelaron.

mar del plata

La reconstrucción del episodio de gran confusión que terminó con un herido de bala

Investigadores revelaron que el conductor del vehículo se detuvo en una esquina para concretar su encuentro con una mujer que trabajaba allí. Luego, la situación se intensificó cuando un hombre se acercó de forma inesperada y se asomó por una de las ventanillas, lo que derivó en un forcejeo entre ambos individuos.

Al parecer, el hombre que irrumpió sería la pareja de la mujer y se encontraba realizándole una suerte de "custodia" en el lugar. El fatal desenlace fue sangriento.

La mujer bajó del vehículo y el conductor hirió con un proyectil al hombre, para luego darse a la fuga rápidamente. El proyectil impactó en la cadera del hombre, quien tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica.

hospital mar del plata

Según revelaron las autoridades, el hombre cuenta con procesos penales por hechos como encubrimiento, robo y tentativa de robo, con registros desde el año 2020. Por su lado, la mujer también fue identificada en el hospital y registra antecedentes por infracciones a la ley de violencia familiar, lesiones y delitos contra la propiedad.

En tanto, el conductor que efectuó el disparo se retiró rápidamente de la escena y hasta el momento permanece prófugo. La Comisaría 4ª de Mar del Plata tomó intervención en el caso y realizó las primeras actuaciones.

La causa fue remitida a la fiscalía a cargo de Alejandro Pelegrinelli, quien dispuso una carátula de abuso de armas y lesiones, iniciando las diligencias correspondientes, detallaron las fuentes.

Tragedia en Mar del Plata: murieron cuatro abuelos

Hay gran conmoción en Mar del Plata por el incendio ocurrido en un geriátrico, que provocó la muerte de cuatro mujeres y dejó varios heridos. El siniestro se originó en el primer piso y avanzó con rapidez por el establecimiento, generando momentos de desesperación entre residentes y personal.

El episodio ocurrió la semana pasada. Son nos 15 policías que fueron a socorrer a las víctimas debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Privado de Comunidad, con síntomas de intoxicación por el humo. Uno de los efectivos quedó internado, pero está fuera de peligro.