Tormentas, lluvias de hasta 70 mm y nevadas intensas para los próximos días: a qué zonas afectará

El SMN advirtió que se esperan fuertes ráfagas, caída de granizo y actividad eléctrica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas distintas alertas meteorológicas para lo que resta de la semana, en un escenario marcado por el frío, el viento y la inestabilidad e n varias regiones del país. En la Patagonia, la atención está puesta especialmente en las ráfagas intensas y en las condiciones adversas que pueden complicar la circulación en rutas.

Para este miércoles, el organismo señaló se encuentra bajo alerta el este de las provincias de Río Negro y Chubut, donde rige una alerta amarilla por viento .

Según precisaron, el fenómeno está previsto para la tarde y primeras horas de la noche, con vientos del sector norte que podrían soplar entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 95 km/h.

La alerta amarilla implica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por eso, recomiendan mantenerse informado, evitar actividades al aire libre en los momentos de mayor intensidad y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Las condiciones de viento también obligan a prestar atención en el norte patagónico, especialmente para quienes deben circular por rutas abiertas, zonas de meseta o caminos expuestos.

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En este tipo de escenarios, las ráfagas pueden reducir la estabilidad de vehículos de gran porte, dificultar la visibilidad por polvo en suspensión y generar complicaciones en sectores rurales o poco reparados. Por eso, la recomendación principal es consultar el estado de rutas antes de viajar y evitar maniobras bruscas, sobre todo en sectores con tránsito pesado.

Tormentas con lluvias de hasta 80 mm y nevadas

El organismo nacional también advirtió por tormentas y nevadas en otras zonas del país, para el jueves. De acuerdo con los avisos difundidos por el SMN, algunas áreas pueden registrar lluvias acumuladas importantes, con valores que podrían ubicarse entre los 40 y 80 milímetros, además de ráfagas, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica.

En sectores alcanzados por alerta son: Formosa, Chaco, Corrientes, Catamarca y Entre Ríos. En estas zonas se recomienda mantenerse informado por los canales oficiales.

En cuanto a la alerta amarilla por nevadas, esta se encuentra activa en la región cordillerana de San Juan, La Rioja y Catamarca. Allí, el área será afectada por nevadas persistentes de intensidad moderada a localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 25 cm, que pueden ser superados de forma puntual.

La situación estará acompañada de viento blanco, pudiendo generar reducción de visibilidad.

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Por último, el cierre de semana también tiene una alerta amarilla por tormentas, pero en esta oportunidad para la provincia de Misiones, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Para lo que resta de la semana, el panorama continuará cambiante. Por eso, las autoridades insisten en consultar los avisos oficiales antes de organizar viajes, salidas a la montaña o traslados por rutas cordilleranas.