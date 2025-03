Trabajadores de la ex ESMA criticaron la decisión del gobierno de desclasificar archivos de la dictadura

Trabajadores de la ex ESMA criticaron al gobierno

Trabajadores del Espacio de Memoria y Derechos Humanos que funciona dentro del ex centro de tortura clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA) , indicaron que la desclasificación de archivos que dispuso el presidente Javier Milei tiene como objetivo “garantizar impunidad” a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.

“El Gobierno Nacional no puede decidir si un crimen es de lesa humanidad o no. Eso está establecido por acuerdos internacionales y, además, fue rechazado por la Justicia argentina. No todo crimen es un crimen de Estado”, explicaron.