Tragedia en un club deportivo: una nena de 8 años murió durante una práctica de patín

A pesar de los intentos, los médicos no lograron reanimarla. Qué se sabe sobre el fatal episodio.

Tras la muerte de la nena de 8 años, la Justicia investiga las circunstancias del accidente. Foto: ilustrativa.

Momentos de conmoción se vivieron en un club deportivo, donde murió una nena de 8 años. El accidente ocurrió cuando la menor se encontraba realizando la actividad deportiva.

La niña fue trasladada rápidamente a un hospital municipal para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales, su estado era crítico y los médicos no lograron reanimarla.

La víctima practicaba patín en el Club Eclipse Villegas, ubicado en la localidad bonaerense de General Villegas, cuando un arco cayó sobre ella y la golpeó fuertemente en la cabeza.

Tras su muerte, la Justicia abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las posibles responsabilidades del club deportivo.

Tras conocerse la noticia, el club decretó duelo institucional, suspendió todas sus actividades hasta nuevo aviso y aseguró que se encuentra a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación.

Qué se sabe del trágico accidente

Tras la muerte de la nena, la Justicia abrió una causa para reconstruir las circunstancias en las que cayó la estructura y poder determinar así las eventuales responsabilidades. En paralelo, la institución pidió respeto y prudencia ante el dolor de la familia.

De acuerdo con la información publicada por Diario Actualidad, el accidente ocurrió mientras la nena participaba de una práctica de patín dentro del gimnasio.

Según las primeras informaciones, la menor se habría enganchado en la red de un arco, lo que habría provocado la caída de la estructura. Al desplomarse, el arco la golpeó fuertemente en la cabeza.

Ante la gravedad de la situación, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital municipal, y allí los profesionales médicos intentaron reanimarla, pero finalmente se confirmó su muerte.

El comunicado del Club Eclipse Villegas

El Club Eclipse Villegas confirmó la tragedia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que expresó su “profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar” por la muerte de una de sus deportistas. La institución lamentó “una pérdida tan incomprensible” y acompañó a la familia, amigos y profesores de la víctima.

Además, decretó duelo institucional y la suspensión de todas las actividades deportivas, sociales y administrativas hasta nuevo aviso, como señal de respeto ante la trágica muerte de la nena.

El club, fundado en 1924 y en el que se practican diferentes disciplinas deportivas, informó que quedó “a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes” y que colaborará con las medidas necesarias para esclarecer el accidente.

La investigación judicial

Tras el episodio, se abrió una investigación penal para determinar con precisión cómo ocurrió la caída del arco y establecer si hubo responsabilidades por parte del club, vinculadas con la muerte de la nena de ocho años.

Mientras avanza la causa, las autoridades buscan reconstruir las circunstancias del accidente y determinar qué ocurrió dentro del gimnasio durante la práctica de patín.

Desde el Club Eclipse Villegas pidieron a la comunidad “máximo respeto, prudencia y empatía” y solicitaron preservar la privacidad de la familia mientras atraviesa este doloroso momento.