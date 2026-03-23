Tragedia: un joven y su bebé murieron en un brutal choque cuando volvían a su casa

La mujer que viajaba con ellos permanece internada en estado crítico. La sospecha sobre el accidente.

En plena ruta 74, un choque frontal contra un árbol dejó dos víctimas fatales y una mujer en estado crítico.

Un viaje de regreso a casa terminó en tragedia familiar en la Ruta Provincial N° 74 , a la altura del kilómetro 18, en cercanías de General Madariaga. Una camioneta en la que viajaba una familia perdió el control y se estrelló contra un árbol. Un joven y su bebé fallecieron, mientras que una mujer permanece internada en estado crítico.

El siniestro ocurrió en condiciones que todavía no fueron esclarecidas. Según las primeras informaciones, la camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaban perdió el control por motivos que se investigan y terminó impactando de frente contra un árbol al costado de la ruta.

El golpe fue de tal magnitud que el conductor murió en el acto , sin posibilidad de asistencia. En tanto, el bebé y la mujer fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de General Madariaga.

Durante el traslado, el menor presentaba lesiones gravísimas en el cráneo, el tórax y la cadera, lo que obligó a realizar maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció poco después.

Las víctimas fueron identificadas como Marcio Flores y su hijo menor. La mujer herida, Antonella Ovejero, de 31 años, continúa bajo atención médica intensiva. La familia regresaba hacia Santiago del Estero luego de haber trabajado durante la temporada de verano en Pinamar.

CHOQUE RUTA 74

La mujer, única sobreviviente del vehículo, permanece internada en estado delicado. Su evolución es seguida de cerca por el equipo médico.

El regreso a casa se convirtió en una tragedia

La familia había pasado los últimos meses trabajando en la ciudad de Pinamar, uno de los principales destinos turísticos de la costa atlántica. Con el cierre de la temporada estival, emprendieron el regreso hacia su provincia de origen.

Ese trayecto, que suele repetirse cada año para muchos trabajadores temporarios, quedó marcado esta vez por un desenlace devastador. El retorno al hogar se convirtió en un episodio fatal, que pone nuevamente en foco los riesgos en rutas provinciales durante la madrugada.

Fuentes locales indicaron que no hubo intervención de otros vehículos en el hecho, lo que refuerza la hipótesis de una pérdida de control autónoma.

La sospecha sobre el brutal accidente en la Ruta 74

Las autoridades iniciaron una causa por homicidio culposo, con el objetivo de determinar las circunstancias exactas del accidente. Entre las hipótesis que se analizan figuran una posible falla mecánica, un error humano o condiciones adversas en la calzada.

Peritos trabajan sobre el vehículo y el lugar del impacto para reconstruir la secuencia previa al choque. También se evalúan factores como el estado del camino, la visibilidad y la velocidad a la que circulaba la camioneta.

Por el momento, no se difundieron conclusiones definitivas. Sin embargo, el caso vuelve a poner en discusión la seguridad vial en rutas secundarias y la necesidad de reforzar controles y prevención, especialmente en horarios nocturnos.

El choque reaviva una preocupación recurrente: cada año, decenas de accidentes similares exponen las condiciones de circulación y los riesgos que enfrentan quienes recorren largas distancias por trabajo.