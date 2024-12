Trelew: condenaron al hombre que mató a su inquilino y lo enterró en el patio bajo una capa de cemento

Luego de una mañana en la que, además de los alegatos finales, se escuchó el testimonio de las dos hermanas de la víctima pidiendo justicia, la palabra “culpable” aportó algo de alivio para ellas y otros familiares que estuvieron presentes.

Mirta y Patricia habían llegado a la ciudad chubutense desde Buenos Aires para involucrarse más de cerca con una búsqueda que estaba a punto de cumplir un mes. La investigación ya estaba avanzada y un día después, tras un allanamiento al homicida, encontraron el cuerpo de Marcelo.

"Volvemos con algo de Justicia"

“La primera vez nos fuimos (de Trelew) con un cuerpo, pero ahora volvemos (a Buenos Aires) con algo de justicia”, le dijo una de ellas al fiscal Gustavo Núñez, a quien le dieron un abrazo tras escuchar el esperado fallo.

Más tarde, en diálogo con Diario Jornada, Patricia aseguró que se sentían conformes con el fallo “después de tanto sacrificio económico, físico y mental, porque fue muy desgastante”. Y explicó que ahora la expectativa está puesta en la pena final que le impongan al asesino, que esperan sea “la mayor posible”.

720 (20) (1).jpg Marcelo Palavecino fue asesinado apuñaladas en la noche del 5 al 6 de mayo de 2023 en Trelew.

“Una pena ejemplar servirá para que mi hermano descanse en paz y nuestra familia pueda retomar su vida porque no disfrutamos ni los cumpleaños”, aseguró.

Por su parte, el fiscal Núñez destacó el intenso trabajo de campo para obtener pruebas que permitieran despejar la verdad de lo sucedido.

“En estos casos los barrios se cierran y es complicado conseguir testimonios. Por eso fue central contar con tantos indicios”, rescató. Y señaló dos pruebas clave.

Por un lado, la declaración de la comisario Bárbara Riveros, de Búsqueda de Personas, que hizo las primeras averiguaciones. “Su testimonio en el juicio mostró que la actitud de Ralinqueo fue totalmente evasiva cuando le consultaban por Palavecino”, explicó.

Por otro, el peritaje de un teléfono que dio dar con una foto que terminó de incriminar al asesino: hallaron una foto tomada en su casa el día anterior al allanamiento que hicieron en su casa y descubrieron el cuerpo: se veía la poda del árbol cuyas ramas tiró sobre la fosa mortal, en la que ocultó el cuerpo.

Horror en Trelew

Lo cierto es que a partir de lo declarado por testigos y pruebas como esa, se pudo reconstruir lo sucedido entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2023: Ralinqueo, dueño de un inquilinato en Juan Evans, mató a cuchillazos en el rostro y en el cuello a Palavecino, quien le alquilaba una habitación.

El cuerpo de Palavecino fue hallado un mes más tarde, luego de una larga búsqueda a partir de que después del brutal ataque, se denunció la desaparición.

Palavecino-abrazo.jpg El abrazo del fiscal con las hermanas de Marcelo Palavecino, tras el veredicto del jurado popular en Trelew-

Fue un amigo de la víctima quien se comunicó con una de sus hermanas para decirle que Marcelo llevaba días sin ser visto, y le pidió autorización para hacer una denuncia por desaparición.

A su vez, las hermanas, que viven en Buenos Aires, hicieron desde allí otra denuncia por averiguación de paradero ante la Justicia Federal. A partir de eso, intervino personal de la División Búsqueda de Personas y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Trelew.

El 6 de junio de 2023 descubrieron el pozo en el patio de la casa de Ralinqueo y encontraron el cadáver. Un día antes, las hermanas habían llegado a la ciudad para participar de la búsqueda. Este viernes pudieron escuchar la sentencia que esperaban.

“No quiero llenar de odio mi mente y mi corazón porque mis padres me educaron con mucho amor. Puedo sentir alguna bronca, rencor o dudas del motivo. Pero mintió tanto que no me serviría. ¿Qué mejor que manejarse con la justicia? Mi hermano no sabía pelear y no se pudo defender. Por eso terminó muerto”, dijo Patricia Palavecino.