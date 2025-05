Un acuerdo que puede redefinir el mapa electoral de la provincia de Buenos Aires

El magnate, al menos por ahora, la mira desde lejos. Su primo, el alcalde porteño, este domingo quedó con la mano estirada en la Catedral Metropolitana, cuando Milei decidió ignorarlo y no lo saludó. Lo mismo hizo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero por fuera de la mala relación que tiene con Milei, el alcalde porteño fue desairado y nadie salió a defenderlo.

Este lunes, ocho días después de los comicios porteños, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, volvió a recibir a los dirigentes bonaerenses del PRO en la Casa Rosada. Lo hizo acompañada por su armador provincial, Sebastián Pareja y por Eduardo "Lule" Menem, que tiene la misma función a nivel nacional. Los invitados fueron los diputados Ritondo y Diego Santilli, ahora empoderados por la derrota porteña del PRO. También por la decisión de Macri de administrar el revés capitalino en ausencia: con el envío de intermediarios que, finalmente, terminarán pactando lo que él no puede por desgaste y pérdida de legitimidad en el universo libertario.

ritondo santilli casa rosada

El encuentro se realizó 56 días después del primero. Con los mismos anfitriones y los mismos invitados, salvo el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Esta vez no estuvo en la reunión. Fue uno de los primeros en plantearle a Macri la necesidad de pactar con LLA en la provincia de Buenos Aires para garantizar la sobrevida del PRO y, en especial, de sus gestiones. En la Casa Rosada, algunos funcionarios creen que el jefe comunal, con despacho en Mar del Plata, sería un buen reemplazante de Mariano Cúneo Libarona en la cartera de Justicia. Fue juez federal, saltó a la política para transformarse en ministro de Seguridad de Mauricio Macri en su primer mandato como alcalde porteño y su buen vínculo con Comodoro Py podría ser una ventaja, pero también el reflejo de otra etapa del pacto que se encaminó este lunes en la Casa Rosada.

El futuro del PRO

Con Mauricio reconociendo la derrota desde Madrid y Jorge desairado por Milei, el futuro del PRO quedó en manos de los que defienden la necesidad de convivir con LLA en un mismo frente electoral, o compartiendo algunas candidaturas, pero sorteando la posible extinción del partido amarillo con una fuga hacia adelante antes de que sea demasiado tarde. No hacerlo significaría dejarle todo a Milei, tal como le pasó al PRO con el tercer lugar que cosechó en su propio distrito, detrás de LLA y del PJ. El Gobierno que logró nacionalizar la elección comunal del 18 de mayo en la Ciudad también quiere hacer lo mismo con los comicios provinciales bonaerenses del 7 de septiembre.

Karina encabezó la reunión el 10 de abril. Pero la fecha no sería esa. En el PRO aseguran que la reunión fue antes, pero que la foto fue difundida cuando Macri aceptó que se diera a conocer. Entre aquel momento y este lunes, los Macri pasaron de frenar cualquier acercamiento con la Rosada para resistir las imposiciones de los Milei, a la realización de un virtual desguace electoral del partido amarillo, que ahora dependerá de la alquimia que se aplique en provincia.

Mauricio Macri - Jorge Macri

No se ha definido todavía el instrumento. Es decir, que no se sabe si será un frente, una lista que intercale candidaturas o la confluencia de colectoras, con una invitación a la UCR que preside el senador Maximiliano Abad. Antes de la reunión de este lunes, el miércles Ritondo cenó con Milei y comenzó a formalizar los sondeos que se vienen realizando desde hace dos meses, sin desautorizar a los Macri.

El acuerdo ya no se circunscribe solamente a la provincia de Buenos Aires. La idea es continuar el envión para las elecciones nacionales del 26 de octubre y compartir una lista que les permita confrontar mejor con el peronismo para consolidar el apoyo acritico del PRO en el Congreso. No es la idea que tenían en la Rosada hasta la semana pasada. La idea inicial era pactar en las provinciales y mantener el sello de LLA impoluto para octubre. Es parte de los temas que no se han definido hasta ahora, porque lo más importante es la mansedumbre de los dirigentes macristas en esta nueva etapa de convivencia con La Libertad Avanza. El método para definir las listas posiblemente sea por las conveniencias en cada distrito, todo aglutinado detrás de una narrativa antikirchnerista que les permita superar las diferencias internas.

El papel de Cristina y el acuerdo de LLA - PRO

En diez días se corporizó una amenaza electoral para el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Tal como contó LMNeuquén, es un asunto que preocupa a Cristina Fernández de Kirchner. La dos veces presidenta sigue considerando el desdoblamiento del 7 de septiembre como un error político que podría agigantarse en octubre. Los temores tienen mayor relevancia por la confluencia de derecha y ultraderecha en la provincia, pero el motor de esa unidad tiene una razón de peso: tanto el PRO como LLA asumían que si competían separados en provincia, tenían la derrota asegurada.

Cristina Fernández junto a Axel Kicillof Noticias Argentinas

El nuevo pacto les permite relanzar la relación política, sin los Macri en el medio, y con sus dirigentes ofreciendo un apoyo acrítico al Gobierno. Todo con tal de no quedar afuera de un proceso en el que Milei les arrebató los votos. A los comicios bonaerenses del 7 de septiembre y las legislativas nacionales del 26 de octubre en ese distrito, le falta una pieza: la segunda visita a las urnas de los porteños, que se realizarán ese día. Los que salieron este lunes de la Casa Rosada creen que también podría pactarse un acuerdo entre LLA y el PRO, después de la derrota de hace dos semanas.

Para el PRO, se terminó de blanquear la realidad que se respira dentro del partido amarillo desde 2024. "Hace rato que las decisiones no se toman en Buenos Aires", resumió a LMNeuquén un funcionario provincial para reivindicar la presencia del PRO más allá de la Ciudad de Buenos Aires. Se refiere a provincias como Entre Ríos, con Rogelio Frigerio a la cabeza, y Chubut, donde Nacho Torres asoma como uno de los mandatarios que podrían quedar al frente del partido en caso de que Macri decida dar un paso al costado.