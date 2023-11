Casamiento de Martín Insaurralde y Jésica Cirio .jpg Martín Insaurralde y Jésica Cirio en su boda.

Los investigadores comenzaron a sospechar que se trata de un soborno encubierto, al menos es la hipótesis, pues las salas de juego están controladas en provincia de Buenos Aires, donde Mautone posee varias, por un funcionario que políticamente responde a Insaurralde.

Asimismo, el Gobierno bonaerense informó que el último salario percibido por Insaurralde, en septiembre del 2023, fue de 1,5 millones de pesos. En las últimas horas, el juez federal Ernesto Kreplak intimó a Insaurralde a fijar un domicilio y este señaló el de San Martín 440 en Banfield.

No obstante, se sabe que Insaurralde no vive más allí. Incluso cuando fue allanado había rastros de que no estaba cotidianamente habitando el lugar. Sí una mansión en el country Fincas de San Vicente, en dicha localidad del Conurbano, sobre la cual la Justicia empezó a poner el foco.

Allanamiento al Casino

Gendarmería Nacional realizó, semanas atrás, un operativo en un hotel casino de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

La comitiva de la fuerza federal está presente por orden del juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola. Buscan en el hotel una documentación que fue solicitada previamente, pero no la entregaron.

Jesica Cirio mujeres de selección.jpg Jésica Cirio en su ciclo "Mujeres de Selección".

El allanamiento implica -además- a Jésica Cirio, exesposa del funcionario y también imputada en la causa. La modelo condujo un programa de televisión con auspicio de la casa de juegos de Victoria. En ese ciclo, Cirio visitaba a las esposas de los jugadores de la Selección argentina de fútbol en distintas ciudades de Europa.

La empresa allanada es propiedad de Daniel Mautone, dueño también de casinos y bingos en la provincia de Buenos Aires, controlados por Lotería de la Provincia, bajo la órbita de la jefatura de gabinete que conducía Insaurralde. La sospecha es que ese auspicio era una coima encubierta que le pagaban a la entonces esposa del funcionario.