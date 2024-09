Un diputado de Javier Milei llamó "cipayo traidor a la patria" al Papa Francisco tras sus críticas al Gobierno

Durante la habitual conferencia de prensa que brinda en su rol de vocero presidencial y, ahora, encargado de los medios; Adorni aseguró que "es la opinión del papa Francisco, la escuchamos, la respetamos , pero no tenemos por qué compartirla".

“Me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad", criticó el Sumo Pontífice. "No tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso", agregó.

Embed "En vez de pagar la justicia social, pagaron el gas pimienta"



El Papa Francisco criticó la "represión a gente que pedía por sus derechos en la calle" y remarcó: "La policía los rechazaba con el gas pimienta más caro que hay". pic.twitter.com/8qG7BAjBBd — Corta (@somoscorta) September 20, 2024

Además, Francisco expuso un episodio de “corrupción” por parte de un funcionario del Gobierno que habría tenido lugar recientemente, aunque evitó precisar nombres. “Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante, y fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones. El ministro lo atendió muy bien y dijo ‘dejemeló, ya lo van a llamar...’”, narró, y agregó: “Al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo si podría pasar ‘en dos días, así le entregamos el permiso’. Pasó, le entregó los papeles y la firma y cuando él (el emprendedor) se estaba por levantar, le dijo: ¿y para nosotros, cuánto?¿Y para nosotros, cuánto? La coima. El diablo entra por el bolsillo, no se olviden”.

Acerca de la denuncia de Francisco en relación a coimas de un funcionario, Adorni señaló: "Si hay un hecho que investigar se investigará".

El insulto del diputado al Papa

El que se mostró un tanto menos "diplomático" fue el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo.

romo.jpg El diputado Romo insultó al Papa Francisco en redes sociales tras su discurso.

Es que durante el discurso, el Sumo Pontífice pidió “que nadie nos robe la memoria histórica y el sentido de pertenencia a un pueblo”, y cuestionó a Julio Argentino Roca, uno de los próceres venerados por el libertario. “Los argentinos, que tenemos solo 600 mil aborígenes, acordémonos de Roca que les cortó la cabeza a todos los aborígenes, una cosa vergonzosa”, sentenció.

En este sentido, Romo compartió una publicación en X, donde afirmó que "Criticar la conquista del desierto, donde reventamos a los indios chilenos que robaban vacas argentinas, mataban argentinos, secuestraban y violaban mujeres argentinas, para quedarnos con la Patagonia, es ser un cipayo traidor a la patria al servicio de los peores intereses".