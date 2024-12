Un policía mató a su hija y a su ex suegra, hirió a otros familiares y se suicidó: fue en Santiago del Estero

El oficial Nicolás Ábalos intentó asesinar a su ex pareja, a su otro hijo y a su ex suegro, pero lograron sobrevivir. Trágico episodio.

Un policía de Santiago del Estero mató a su hija de un año y a su ex suegra , hirió a otros familiares y se suicidó . Su otro hijo, de 9 años, logró escapar y dar aviso a los vecinos y a la Policía. Fue uno de los casos que más horror generó en la comunidad en los últimos años.

De manera inmediata los policías acudieron a la vivienda, donde hallaron los cuerpos sin vida de Nicolás Ábalos, su hija y su ex suegra. Además, se comprobó que también intentó asesinar a su ex pareja, a su otro hijo y a su ex suegro, quienes lograron sobrevivir.