Un senador libertario admitió que tiene más de 15 asesores y desató la indignación

Bartolomé Abdala precisó que al menos 13 colaboradores están trabajando en su campaña política y no en temas relacionados con la agenda del Congreso.

La noticia se contradice con el discurso “anti-casta” que promueve Javier Milei, no sólo por la excesiva cantidad de colaboradores que se financian con recursos del Senado , sino también porque están abocados a una tarea política ajena a los intereses del Poder Legislativo.

La revelación surgió en el programa del periodista Jonatan Viale en el programa del canal TN. Luego de que reprodujeran un informe sobre los asesores que había contratado en su momento el ex senador Eugenio “Nito” Artaza -muchos de los cuales terminaron integrante la planta permanente de la Cámara-, el conductor del programa indagó al referente libertario sobre la cantidad de colaboradores que tiene en la actualidad.

“Tengo más de 15, seguro, pero tengo muchos en San Luis, esa es la verdad”, dijo Abdala. “¿Para qué en San Luis?”, repreguntó la periodista Cecilia Boufflet. “Porque mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, contestó el senador.

Frente a la reacción de los profesionales que trabajan en el programa, Abdala intentó defender su estrategia. Dijo que hay muchos senadores que distribuyen “los módulos” en las categorías más bajas, y colaboran con la gente que los acompañó durante la campaña. “Eso te mantiene vivo cuando los senadores están en Capital y cubren, de alguna manera, la provincia”, dijo. Y justificó: “Eso no es gravoso, porque los que vienen con el senador, se van con el senador”.

El legislador libertario señaló que “el módulo es algo que ya está destinado” e intentó argumentar: “Muchos de ellos son los que colaboran conmigo dándome ideas sobre lo que sucede en el territorio, es la manera con la que uno se va actualizando. Cuando yo llego a San Luis tengo que interiorizarme, tengo que tener gente que ayude con las reuniones”.

Senador Bartolomé Abdala..jpg Bartolomé Abdala, Senador por la provincia de San Luis. Foto: Google.

Luego, Abdala precisó que de los 15 colaboradores que tiene, “debe haber 13 o 12 en San Luis”. “Esos son de los módulos nuestros, no permanente, de categoría baja”, expresó al intentar restarle importancia y planteó: “No me parece que esté mal, que nosotros los senadores tengamos que desarrollar nuestra tarea, nosotros tenemos un fin político y tenemos que hacer política”.

“Cuando nosotros llegamos de San Luis, somos un mini Desarrollo Social porque la gente te pide un montón de cosas”, alegó sobre el final de la entrevista.

El senador se opone a la política de Javier Milei

La confesión del senador de San Luis se contradice con la política del presidente Javier Milei quien cuestionó durante la jornada del martes a quienes contratan a conocidos para trabajar en algún puesto público. Lo hizo durante su visita a Mercado Libre, en donde aseguró: “Cuando el Estado genera riqueza, lo hace para los políticos” y enfatizó de forma irónica: “Cuando el Estado genera riqueza, lo hace para sus amigos/amigas”, al referir a las contrataciones que se realizaron durante la gestión de Alberto Fernández.