Una nena se descompensó durante el viaje de egresados en Carlos Paz y está grave

La chica de 12 años está internada en terapia intensiva. Qué se sabe hasta del dramático hecho.

Una nena se descompensó en medio de su viaje de egresados en Villa Carlos Paz.

Una niña de 12 años está grave tras descompensarse cuando estaba medio de su viaje de egresados con sus compañeros de la escuela, en la ciudad de Villa Carlos Paz . La estudiante participaba de una actividad recreativa en un complejo con pileta junto y fue asistida por los presentes.

La menor, que cursa en una escuela primaria de San Francisco, comenzó a sentirse mal en medio de la actividad acuática el pasado martes . Al ser asistida de inmediato por los responsables del grupo y el personal médico del lugar, la situación fue rápidamente controlada .

La empresa encargada del viaje, Supertour, también intervino en el momento del incidente, informó La Voz.

La nena fue trasladada a un hospital de Córdoba, desde donde confirmaron que su estado de salud es grave.

Actualmente, está internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica debido a complicaciones pulmonares, y se le ha diagnosticado un edema pulmonar. Su evolución es monitoreada por un equipo de médicos.

Por estas horas se espera un parte médico oficial que brinde más detalles sobre su estado de salud. Aunque por ahora se desconoce con precisión qué causó la descompensación, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del incidente.

Iban de viaje de egresados y los choferes dieron positivo en alcoholemia

Estudiantes del 6° año del Instituto Sagrado Corazón de Oliva, provincia de Córdoba, tuvieron que demorar su viaje de egresados luego de que choferes del micro en el que viajarían hacia Bariloche, dieran positivo en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles, cuando los adolescentes se encontraban listos para partir hacia la ciudad rionegrina, pero una serie de incidentes alteró por completo el inicio del tan esperado viaje de egresados.

El operativo se realizó en la Terminal de Ómnibus de la ciudad a pedido de los padres, que exigieron que los conductores fueran testeados antes de emprender el viaje. Tras comprobarse que ambos tenían alcohol en sangre, los dos choferes, de 54 y 48 años, fueron multados en el acto.

Luego de varias horas, llegaron otros dos conductores de reemplazo para realizar el viaje. Cuando se les realizó el mismo test, nuevamente dio positivo. "Nos encontramos con que el aparato que hacía los controles estaba roto; no calibraba bien y daba a todos los choferes como positivos", señaló Sebastián Cañellas, de la gerencia de Comunicaciones de la compañía.

A raíz de este incómodo momento que atravesaron, reveló que "los cinco choferes que enviamos dieron negativos. Lo que estaba mal era el aparato", confirmó Cañellas. La situación generó una demora de alrededor de siete horas y fuerte preocupación entre las familias. "Es importante que quede claro que el problema no eran los choferes", remarcó el responsable de la empresa.

Los padres negaron esa versión, alegando que para validar el funcionamiento de los aparatos, se realizó un test al director del colegio, quien no consume alcohol y es padre de uno de los estudiantes, cuyo resultado fue 0.0.

Finalmente, los estudiantes del Sagrado Corazón de Oliva pudieron iniciar su tan ansiado rumbo hacia Bariloche, luego de varias horas de contratiempos y un despliegue preventivo que buscó garantizar la seguridad de los jóvenes egresados.