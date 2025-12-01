Una película de terror: docentes quedaron varados en la Antártida y no saben cuándo volverán

Dos profesores universitarios viajaron a la Antártida y se encontraron con una sorpresa que arruinó su regreso.

"Teníamos pensado estar solo tres días" , reveló el profesor universitario Daniel Bertagno en radio LT3 Rosario, quien se encuentra hace casi 20 días en la Antártida junto a su colega Ricardo Rivas, con quien partió rumbo a la Base Marambio en la Antártida con el objetivo de realizar una "misión académica".

Tanto Bertagno como Rivas son docentes de la carrera de Periodismo de la Universidad de River y están varados desde hace casi tres semanas en el blanco y frío suelo. El pasado 15 de noviembre partieron rumbo a la Base Marambio para participar durante 36 horas de una actividad académica, pero lo que parecía un sueño ahora empieza a convertirse en una pesadilla.

" Era una misión académica de la Universidad de River , porque tenemos alumnos acá en la Antártida que están estudiando, y vinimos por una serie de actividades", explicó el profesor Bertagno en el programa La barra de Casal , por radio LT3 Rosario y brindó algunos detalles de cómo empezó todo.

El desperfecto que llevó a los docentes a estar varados en la Antártida

"Teníamos pensado estar solo tres días, pero siempre, y esto lo aprendimos en estos días, todo está sujeto acá a las condiciones logísticas y a las condiciones meteorológicas", reveló el profesional respecto a la causa que hizo que se quedaran allí.

Resulta que el vuelo que debía buscarlos, un Hércules C-130, encargado de operar en la base, sufrió un desperfecto y debió ser reparado. Y aunque ya está operativo, las condiciones climáticas impiden desde hace días cualquier aterrizaje seguro.

"La idea fue venir acá para cerrar el año, presentar un libro y para hacer una clase en vivo al revés de lo que se hace siempre, porque se hace todo desde Buenos Aires para el resto del país en vivo por Zoom", explicó sobre esta misión académica que llevan adelante.

¿Hay fecha de regreso?

Sobre la complicación del aterrizaje, indicó que "sabíamos que al venir acá es asumir el riesgo de que las cosas pueden ir cambiando o que se van manejando día a día de acuerdo al clima".

Actualmente hay 70 personas viviendo en este lugar y para comunicarse utilizan el sistema de Starlink y una antena de 4G: "La conectividad es muy buena".

En medio de la incertidumbre, la expectativa está puesta en una fecha tentativa: el 8 de diciembre. Según les informaron, ese día podría concretarse el vuelo de regreso, aunque todo dependerá de la evolución del clima.

"Dicen que el 8 de diciembre, que para los creyentes es el Día de la Virgen, sería el vuelo de regreso, así que estamos acá esperando a ver qué pasa y mientras tanto estamos aprendiendo de todo", manifestaron.

Tanto Rivas como Bertagno se encuentran tranquilos, sostienen que el conflicto principal es la parte meteorológica y que por ahora no es posible que ningún vuelo aterrice en la Antártida, motivo por el cual no saben cuando podrán regresar.