Una semana importante para Javier Milei: de la tensión interna a la apertura de sesiones

El presidente tiene planeado pronunciar un discurso donde mencionará varios temas, entre ellos el proyecto de Ficha Limpia. Este proyecto, que no logró ser tratado durante las sesiones extraordinarias, será uno de los puntos destacados en su intervención. Aunque el discurso aún no estaba listo al momento de la redacción de esta nota, se sabe que será extenso, dado que coincidirá con los feriados de Carnaval. Además, se prevé que Milei también aborde la cuestión de la Corte Suprema de Justicia, un tema que ha generado mucha atención en las últimas semanas.

La Corte Suprema y los nombramientos pendientes

Elon Musk y Javier Milei.jpg Luego de su reunión con Musk, el presidente Milei tendrá una agenda cargada.

Uno de los desafíos inmediatos del Poder Ejecutivo es definir los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia. Aunque no se ha cerrado la propuesta de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, se especula con que el presidente podría elegir a otros postulantes, como Ricardo Rojas, con una ideología más alineada al oficialismo. De no concretarse estos nombramientos antes del 1° de marzo, el Ejecutivo podría proceder mediante un decreto, ya que durante el receso parlamentario no se puede avanzar con el tratamiento de pliegos.

El proceso se volvió complejo cuando Milei estuvo en Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump y Kristalina Georgieva, directora del FMI. La sesión del Senado que iba a tratar la candidatura de Lijo fue suspendida por falta de consenso en el recinto. Mientras tanto, la designación de García Mansilla quedó en suspenso debido a la falta de dictamen en la comisión correspondiente.

Milei y su apoyo internacional

milei villarruel.jpg Los líderes del Gobierno, Javier Milei y Victoria Villarruel, ya tienen una idea de lo que harán el próximo 2 de abril.

El viaje de Milei a Estados Unidos también dejó repercusiones positivas para su imagen. El presidente recibió el respaldo de Trump, lo que fue destacado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La referencia de Trump al presidente argentino no pasó desapercibida, ya que es una de las figuras más influyentes a nivel mundial. Este apoyo internacional se considera como un factor clave para fortalecer la posición de Milei frente a las decisiones que se avecinan, tanto a nivel local como global.

Por otro lado, en el ámbito electoral, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, trabaja intensamente en la organización del espacio libertario. El próximo miércoles, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezará un acto en Tierra del Fuego para apoyar la candidatura de Agustín Coto, quien fue candidato a senador en 2023. Coto representa uno de los principales aliados del oficialismo en esa provincia. A pesar de que la actividad parlamentaria está en pausa esta semana, las autoridades nacionales continúan tomando decisiones clave mientras se preparan para las elecciones legislativas de este año.

Con el regreso de Milei a Buenos Aires, las decisiones sobre la Corte, el armado electoral y posibles cambios en el Gabinete seguirán siendo temas centrales en la agenda política del oficialismo, mientras el país se acerca a nuevas definiciones clave.