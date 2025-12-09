Victoria's Secret en Argentina: cuánto cuesta comprar en la tienda de lencería del país

En este artículo, te contamos en detalle cuánto cuesta comprar en el local de lencería del país de la afamada tienda Victoria's Secret .

En 1977, el empresario estadounidense Roy Raymond fundó Victoria’s Secret en California. Cinco años más tarde, su colega Leslie Wexner adquirió las primeras cinco tiendas y las expandió por los centros comerciales más importantes de EE.UU. 48 años más tarde, la afamada Victoria’s Secret desembarcó en nuestro país con su primer local de lencería. En este artículo, te costamos cuánto cuesta comprar una prenda de la ya legendaria marca de ropa interior femenina .

Recientemente, Victoria’s Secret abrió su primera tienda en la Argentina en un local ubicado en el shopping Alto Palermo, centro comercial porteño que en 2025 festeja su 35 aniversario. El icónico shopping, ubicado en la Avenida Santa Fe, fue el elegido por Victoria’s Secret para establecerse en Buenos Aires. Y en el primer piso del Alto Palermo, el local de Victoria’s Secret cuenta con más de 400 metros cuadrados.

Los precios de las prendas de lencería ofrecidas por Victoria’s Secret en la Argentina oscilan entre 30 y 100 mil pesos.

A continuación, citamos algunos ejemplos:

Bralette (sujetador ligero sin aros): entre 61.000 y 81.000 pesos.

Bombachas (Panties): entre 29.900 y 59.900 pesos.

También pueden encontrarse promociones destacadas:

Bras PINK: desde $64.900.

T Shirt Bras: desde $74.900.

Pack de 5 panties: $109.900.

Promoción belleza: 2 mists & lociones por $99.000.

En su primer fin de semana, la tienda de Victoria’s Secret ubicada en nuestro país sorprendió con regalos y experiencias a sus clientas. De hecho, las primeras 100 personas en efectuar compras (con un mínimo de $215.000 en productos seleccionados) recibieron un bolso de edición limitada con bordado exclusivo de Argentina.

Cabe destacar que, en el local de Victoria’s Secret del shopping Alto Palermo, se puede encontrar un auténtico universo completo de la marca. Así, es posible adquirir desde los clásicos corpiños, ropa interior y pijamas, hasta líneas icónicas de prendas como Dream Angels, Very Sexy, Body by Victoria y T-Shirt Bras. Y lo cierto es que Victoria’s Secret ofrece una amplia gama de texturas, colores y siluetas pensadas para distintas necesidades y estilos.

Asimismo, el local de Victoria’s Secret del shopping Alto Palermo ofrece una amplitud en talles: los corpiños llegan aproximadamente hasta el talle 125, y hay distintas opciones de taza y espalda, procurando acompañar una mayor diversidad de cuerpos y subrayando la importancia de sentirse cómoda y contenida sin resignar el diseño. Además, se brinda un servicio gratuito de “bra fitting”, que consiste en un asesoramiento personalizado realizado por especialistas capacitadas que miden a cada clienta y recomiendan el talle y modelo que mejor se adapta a su busto.