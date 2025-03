Puerto Madryn: detienen a una pareja que compró $300.000 en lencería con comprobantes de pago falsos

Afuera, a escasos metros del local, lo esperaba Gloria Luz Sepúlveda, de 38 años y también de la ciudad petrolera del sur de Chubut, lista para ayudarlo a cargar la mercadería. Juntos dejaron el lugar.

Si bien habían tenido la habilidad -y la audacia- para hacer un ardid efectivo, acaso sobredimensionaron los buenos resultados del engaño y no se preocuparon por camuflar de algún modo lo que acababan de robar. Minutos más tarde, eso terminaría condenándolos.

Engaño a medias

Si bien en el momento del pago todo les salió como lo tenían previsto, pocos minutos después los responsables del comercio se dieron cuenta de que el dinero nunca les había entrado y rápidamente dieron aviso a la policía de Puerto Madryn.

Los agentes de la Comisaría Primera iniciaron entonces un operativo de búsqueda. Poco tiempo después, interceptaron a la mujer transportando los artículos sustraídos en bolsas que, de manera muy visible, tenían el logo del local. Se vendió sola.

Además, durante las actuaciones, los agentes descubrieron que tenía en su poder un DNI a a nombre de Monsalvo, y no tardaron en concluir que esa era la identidad de su cómplice, con lo cual la investigación avanzó rápido. Lo encontraron fácilmente un par de horas más tardes, en las inmediaciones de un apart hotel en el que presuntamente se alojaban, donde fue finalmente detenido.

Mercado Pago Los responsables del local de lencería enseguida descubrieron que el dinero del pago no había entrado y denunciaron al sospechoso, que terminó detenido (imagen ilustrativa).

El Ministerio Público Fiscal, representada por el abogado Lautaro Volpi y la fiscal María Eugenia Vottero, presentó el caso ante la jueza María Inés Bartels, solicitando la apertura de la investigación preparatoria y el control de detención de los imputados, bajo el delito de "estafa". Ambos quedaron bajo prisión preventiva, a la espera de nuevas instancias procesales.

Al mismo tiempo, la investigación busca determinar si el engaño en el local de lencería fue el único que realizaron, o si hubo más casos.

Sucede que la modalidad, pese a que los comerciantes están cada vez más alertados, se sigue repitiendo en Puerto Madryn, como en la mayoría de las ciudades importantes del país.

Un antecedente similar en Puerto Madryn

En agosto de 2024, por ejemplo, hubo un caso con importante difusión, cuando a un joven de 25 años que vive en Trelew se le prohibió la entrada a la ciudad vecina, luego dce comprobarse que tenía por costumbre visitarla para hacer compras con este tipo de engaños.

La Justicia de Chubutle prohibió la entrada por seis meses a la ciudad de Puerto Madryn a un hombre de 25 años, proveniente de Trelew, de quien detectaron que estafaba gente falsificando supuestos pagos a través de la billetera virtual Mercado Pago.

El estafador, que fue identificado como Tadeo Jones, fue capturado por la Policía un día después de haber engañado a un comerciante con comprobantes falsificados de la billetera virtual Mercado Pago.

Después del supuesto éxito de esa primera maniobra, al día siguiente intentó emplear el mismo mecanismo en otro local comercial de la ciudad, pero dio la casualidad de que el propietario del negocio era el hijo del hombre a quien había estafado el día anterior, y ya estaba al tanto de lo ocurrido con su padre. Por tal motivo, detectó rápidamente la trampa y el ladrón fue detenido.

En este caso, también se levantaron cargos penales por el delito de “estafa” contra el acusado, aunque quedó en libertad. Eso sí: por seis meses, mientras avanzaba la investigación, a Madryn no podía ni entrar.

La clave para evitar esta estafa

Este tipo de casos se repite también en otras ciudades de Chubut, como Comodoro Rivadavia, donde recientemente un comerciante hizo un alerta público para que sus colegas prestaran atención, luego de que detectó que intentaban pagarle con un comprobante falso de la misma billetera virtual.

“Esta vez no nos pudieron estafar porque los chicos saben que no se entrega hasta que entra el pago en la cuenta y, hasta que no ingrese la plata, no dan nada”, explicó la responsable del local a ADNSUR, para difundir una posible estrategia efectiva para prevenir estas estafas.