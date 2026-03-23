Videos impactantes: así operaba la banda que marcaba casas y robaba cuando no había nadie

La policía bonaerense detuvo a un sospechoso tras una investigación que expuso la mecánica delictiva del grupo.

La policía bonaerense secuestró patentes de autos y armas que pertenecían a la banda delictiva.

A partir de tareas de inteligencia y el relevamiento de videos , la Policía Bonaerense logró reconstruir el accionar de la banda , que seleccionaba objetivos, verificaba que las viviendas estuvieran vacías y luego ingresaba a robar. Hay un sospechoso detenido.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, una banda delictiva llevaba adelante robos bajo la modalidad “escrache” —ingresos a viviendas sin moradores— en zonas como Escobar y San Isidro , entre otros puntos del conurbano.

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Escobar en allanamientos hechos en Pilar y Malvinas Argentinas detuvo a un sospechoso de 27 años y secuestró 28 chapas patentes, pistolas, revólveres, municiones, equipos de comunicación e inhibidores.

Los videos de la banda que esperaba que las víctimas salieran de sus casas 2

Uno de los golpes que se le adjudica a la banda y que quedó filmado ocurrió el 21 de febrero pasado en la propiedad de un matrimonio de comerciantes de Escobar donde la banda se hizo de un botín de 10.000.000 de pesos y 20.000 dólares. La secuencia del atraco quedó registrada por las cámaras de seguridad del domicilio asaltado.

“Una de las chapas patentes secuestradas en los allanamientos es la que tenía colocada el vehículo utilizado por los delincuentes en el robo del 21 de febrero pasado”, dijeron fuentes del caso.

La investigación que terminó con la banda delictiva

La investigación comenzó con la denuncia de las víctimas, quienes dijeron que habían salido a hacer compras para la cena y cuando regresaron a su domicilio se encontraron con todos los ambientes revueltos y advirtieron que le habían robado el dinero que tenían guardado.

Los videos de la banda que esperaba que las víctimas salieran de sus casas

“Tras diversas tareas investigativas desarrolladas consistentes en recolección de pruebas, análisis de material fílmico tanto municipal como privado, como así también tareas de campo encubiertas, se logró establecer la ubicación de dos domicilios utilizados por los autores de los hechos, donde presumiblemente ocultaban elementos sustraídos y vehículos vinculados a los ilícitos perpetrados en la zona”, dijeron fuentes de la policía bonaerense.

La Justicia autorizó los dos allanamientos donde fue detenido el sospechoso, de 27 años, y se secuestraron elementos de valor para la causa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Escobar, dependiente de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Zárate-Campana.

Videos del robo

La secuencia del robo en un domicilio de Escobar ocurrido el 21 de febrero pasado quedó grabado. En las filmaciones se observa el momento en que los dueños de la casa se retiraran a hacer compras a las 20.44.

A las 20.47 se observa el momento en que pasa un sospechoso por la puerta de la casa y, antes de regresar sobre sus pasos, observa hacia el interior y después coloca algo sobre los parantes de la reja. La sospecha de los investigadores del caso, dijeron fuentes de la investigación.

Los videos de la banda que esperaba que las víctimas salieran de sus casas 1

A las 21.21 un auto, según las grabaciones, sube a la vereda de la casa de las víctimas. Un minuto después se retira. En ese momento habrían ingresado los ladrones.

Los delincuentes quedaron grabados en el interior de la casa a las 21.31, según una de las filmaciones analizadas por los detectives policiales y judiciales.

A las 21.46 se ve a tres ladrones correr por el parque de la casa. Un minuto después un vehículo estaciona en la calle y los ladrones se retiran con el botín.

Detectives policiales y judiciales trabajan en identificar a los otros integrantes de la banda.