Voraz incendio destruye un negocio en pleno centro de Buenos Aires: imágenes impactantes

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. Seis personas resultaron heridas y debieron ser asistidas por el SAME.

Un voraz incendio se desató este jueves por la mañana en un edificio del barrio porteño de Balvanera y destruyó un comercio que funcionaba en la planta baja. Hay seis personas que resultaron heridas y debieron ser atendidas por el SAME.

Personal de la Comisaría Vecinal 3 C de la Policía de CABA acudieron al lugar y colaboraron con bomberos, que se dedicaron a apagar el fuego con una línea de 38 milímetros. Se hizo presente el SAME, que asistió a dos menores y cuatro mayores de edad, sin necesidad de traslado debido a que no habían sido afectados de forma por el fuego.