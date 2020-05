Pallares: "Ojalá que Marcela Tauro vuelva a Intrusos"

Tauri.png

"Intrusos es un reality. Lo que pasó es lo que se vio al aire: hubo un cambio de opinión por el tema de un testimonio. Quizás la gente no lo crea, pero juro por mis hijas que desde el lunes a la noche estaba decidido que Marcela no iba a ir el miércoles, el jueves y el viernes y que entraba Debora D´Amato, que desde hacía 60 días no venía", sostuvo el periodista en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. "Eso estaba decidido antes de lo que se vio al aire. Así que no tiene nada que ver. Yo entiendo que alguien diga ‘mirá qué casualidad’, pero la verdad es así y lo podés hablar con cualquiera", remarcó.

Si bien Pallares señaló que no habló con su compañera y que no sabe cuándo regresará al ciclo chimentero, aseguró que "no renunció". "Hace 20 años está en el canal", argumentó, y añadió que este no es el primer entredicho que tiene Tauro con Rial. "Hay programas que las peleas son más descarnadas y todos los días. Acá hubo una discusión que no fue violenta, que justo concidió con una rotación, se dieron las dos cosas", insistió.

"Lo que pase con eso, no lo sé yo, lo dirá el tiempo", manifestó. "Ojalá que Marcela vuelva a Intrusos, ella es más Intrusos que cualquiera. Ella, (Daniel) Ambrosino y Rial son Intrusos", subrayó.

Según consignó el portal de la periodista Laura Ubfal, Tauro no renunció y está a la espera de que la producción del envío le ratifique si este martes vuelve al piso.

Embed

LEÉ MÁS

Lourdes contó que vio duendes y un estacionamiento de ovnis

Método Hollywood: Susana habló del médico de los famosos