Pamela David se confesó y dejó a todos mudos: "Me pegaba siempre y no me quería"

Por eso, cuando Pamela le preguntó a quién elegía entre Lucho Avilés y Jorge Rial, al periodista no le quedó otra opción que responder. Entonces Polino eligió al ya fallecido Lucho Avilés porque le dio la primer oportunidad, aunque aseguró que con Jorge Rial también se lleva muy bien.

PAMELA DAVID SE CONFESÓ.mp4 Pamela David hizo una dolorosa confesión mientras entrevistaba a Marcelo Polino en Desayuno Americano.

Pamela aprovechó el momento para hacer una confesión sobre los duros momentos que vivió con el conductor de Indiscreciones en los comienzos de su carrera. "No quiero ser autorreferencial, pero ¡Es muy gracioso!", dijo la presentadora de Desayuno Américano.

“¿Saben lo que me pasó a mi con Lucho? ¡Lucho, que en paz descanse! -arrancó Pamela-- Me pegaba siempre, no me quería. Pero un día me fue a ver con Nito en ‘Danza con Cobos’ y yo hacía de una chilena, hacía de la Bolocco. Y hablaba en chileno", dijo, imitando el acento del país trasandino.

Después de ver el espectáculo, Lucho Avilés hizo una reseña del show en su programa. "¡Y habló pésimo de mi, para variar! Pero dijo ‘la que estaba bárbara era una rubia’ ¡Y no sabía que era yo con una peluca! ¡Y habló maravillas de mi actuación! Así que lo llamé y le dije ¡Lucho, era yo, te querés matar que hablaste bien de mí! Y se empezó a reir, después empezó a venir a mi programa como invitado”, fue el recuerdo de la conductora para el pionero de la televisión chimentera.