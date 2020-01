Embed

En relación la afluencia de argentinos en la exclusiva costa uruguaya, Pampita, hizo alusión implícita a la crisis económica que atraviesa el país y expresó: "Algunos hicieron un esfuerzo extra para poder venir a Punta del Este o vinieron menos días. Mis amigos que vienen siempre, no sé cómo hicieron, pero pudieron venir. Pero es verdad que nos afecta a todos lo que está pasando, pero bueno, serán temporadas que habrá que apretar un poco, nada más".

"Los argentinos tenemos que estar más unidos que nunca, tiremos todos para el mismo lado, deseémosle lo mejor a nuestro país y aferrémonos a las cosas simples. Miremos las cosas con mirada positiva y buena energía. Somos un país que puede con todo, lo hemos pasado tantas veces y siempre tenemos la esperanza", añadió más tarde, cuando le pidieron que enviara un mensaje al público argentino.

Luego de negarse a dar declaraciones en relación al conflicto judicial con Viviana Benítez, la ex niñera de sus hijos que la denunció por hostigamiento y maltrato laboral, la modelo volvió a acudir a su sonrisa para disimular su incomodidad cuando el cronista le preguntó si el padre de sus hijos, Benjamín Vicuña, había ido a Punta del Este. "No, está en Chile", dijo.

Puso en duda a Tinelli

En cuanto a sus proyectos laborales para este año, la modelo confirmó su contrato para continuar al frente de Pampita Online, pero puso en duda su participación en el "Bailando 2020" al manifestar: "Showmatch todavía no sé. (Volvería) como jurado, bailar de vuelta, no. Es muy difícil estar en competencia, es un desgaste físico muy fuerte, no me animo. Tal vez alguna apertura que ensayo una semana y lo hago, pero estar todo el año ya no tengo coraje".

