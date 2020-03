Pampita evita entrevistar a Benjamín Vicuña

Ante el regreso de Pampita Online (Net TV), la conductora explicó que prefiere "no ensuciar la armonía" con su ex esposo.

En el comienzo de una nueva temporada de Pampita Online por Net TV, Carolina Pampita Ardohain reveló a qué persona prefiere no entrevistar: Benjamín Vicuña. En una nota con una reconocida publicación, la conductora fue contundente en relación a su ex esposo: "Soy muy cuidadosa de todo lo que tiene que ver con mis hijos. Eso incluye a su papá. Hay lugares que respeto y no quisiera que se mediatice cómo nos movemos nosotros como familia. No me imagino que eso se pueda dar", contó la conductora.