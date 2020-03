Un actor de Game of Thrones contrajo coronavirus

En el mismo mensaje, el actor, director y guionista de 41 años, pidió a su público que se cuide, se mantenga a salvo y atienda las recomendaciones de las autoridades a fin de evitar la propagación de la enfermedad.

“Lávense las manos, manténgase a 1.5 metros de distancia de los demás, vayan a cuarentena; simplemente hagan todo lo posible para detener la propagación del virus. Juntos podemos combatir este virus y evitar una crisis en nuestros hospitales. ¡Cuídate, mantén la distancia y mantente saludable! Sigue las normas para mantenerte seguro y proteger no solo a ti mismo, sino a toda nuestra comunidad y especialmente a aquellos en riesgo, como los ancianos y las personas con afecciones preexistentes”, fueron las recomendaciones que el actor escribió a sus 3.7 millones de seguidores en la red social.

Tom Hanks y Rita Wilson fueron las primeras celebridades que contaron que tienen coronavirus. Lo hicieron a través de sus redes sociales, el pasado 12 de marzo desde Australia.

Hello folks. @ritawilson and I want to thank everyone here Down Under who are taking such good care of us. We have Covid-19 and are in isolation so we do not spread it to anyone else. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one-day-at-a-time. There are things we can all do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Hanx