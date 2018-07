''Cuando pasamos al aire las exigencias eran otras, cuando hay una exigencia de rating es distinto, cuando un canal tiene la posibilidad de poner una lata que no tiene costo y mide más va a suceder eso’’, dijo haciendo referencia a Elif, la telenovela turca que ahora se emite en el horario de Pampita Online.

Con respecto a su relación con Pampita, la panelista dejó entrever que la relación no está tan bien como en otro momento. ''No me senté a conversar con ella, solo cruzamos unos mensajes y me dijo que necesitaba tiempo, no sé si es responsabilidad 100% de ella, no funcionó y hay que tomarlo así’’, expresó.

''Conociendo a Carolina no creo que se enoje porque alguien se quede en su puesto de trabajo, ella sabe que es un esfuerzo para mí, pero no sé qué es lo que le pasó’’; aseguró Balbiani.

''No me siento desilusionada, me hubiera encantado que el programa funcionara, cuando me convocaron para mí fue una ilusión enorme’’, añadió, al tiempo que reconoció que la actitud de Pampita la descolocó: ''Me llama la atención la actitud de ella, porque los que la conocen sabe que no es habitual este tipo de cosas’’.

Por otra parte Angie no quiso meterse en el tema de la crisis de Juan Pico Mónaco y Pampita: ''No habló de ese tema. No me ocupó en pensar en eso, Carolina es mi amiga y no me corresponde dar esa respuesta’’.

''No sé si Pampita está o no separada de Pico Mónaco. No habló de eso, las conjeturas las sacan ustedes’’, insistó.

