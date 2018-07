Así terminó el ciclo de Pampita Online en Telefe

Si bien el ciclo continuará por KZO con la conducción de Luis Piñeyro, el programa ya no será parte de la grilla del canal de las pelotas. "Dicen que no sabe como empiezan las cosas, pero no cómo terminan. Yo estoy feliz de estar acá, conocí a Sol, a Luis y a todos ustedes, pero nada, la vida continúa", expresó Angie Balbiani.

Por su parte, Sol Pérez dijo: "Gracias por darnos la oportunidad de estar acá en Telefe. Gracias a la gente que nos siguió siempre, que nos acompañó en los móviles. Este es un gran equipo y fue un placer".

Para cerrar, Luis Piñeyro expresó: "Gracias a todos, fue un cimbronazo este último tiempo. Veremos lo que pasa a futuro".

