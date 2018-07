Es que habían puesto un plazo para que la conductora regresara de España y se despidiera de su audiencia, pero ella retrasó su viaje, de manera que será Claudia Fontán la encargada de ponerle cierre.

El viernes pasado trascendió que la misma Pampita se comunicó con las autoridades de KZO y Telefe para pedirle que lo estiren unos días para darle tiempo para volver y aparecer en pantalla para dar por terminado el ciclo.

Eso no sucedió y a partir de mañana –miércoles– Sol Pérez se pondrá al frente del envío que continuará en KZO, según publicó Teleshow.

La chica del clima, a su vez, se iría a El Trece a formar parte del panel de Los especialistas del show, el programa que conducirán Marcelo Polino y María del Cerro y que mostrará la intimidad del Bailando 2018. Además, está en negociaciones para participar del certamen, tal como lo hizo en la edición del 2017.

En Intrusos contaron que Pampita viajó a Ibiza a encontrarse con Pico Mónaco y Luis Piñeyro, panelista de Pampita Online, confirmó el fin de ciclo. "Estábamos esperando la vuelta de Caro para la despedida y ver qué pasaba con el programa y hoy nos contaron que se tomó la determinación de que hoy será el último programa".

"Si soy la cabeza de grupo no me voy", lanzó el periodista. "Pero no me puedo enojar con ella, si la estás pasando mal, tenés que hacer un paso al costado. No la puedo juzgar", agregó.

