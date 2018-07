Fuego amigo: Diego Ramos le tiró un palazo a Pampita

Como si no bastara con las presiones del rating minuto a minuto, el actor que integró el panel del programa durante una semana en sus comienzos, habló sin tapujos de las internas y la incertidumbre que envuelven al staff.

"Sí hay cierta incertidumbre, porque a mí me habían dicho que vaya martes y jueves, después, martes, miércoles, jueves y viernes, y ahora que vaya el lunes y el martes…. Es como día a día. Me imagino que da incertidumbre no saber qué va a pasar”, sostuvo el actor en diálogo con La Once Diez.

"Si es verdad que está desestabilizada por un romance o una pareja a la que apuesta, y no le va bien, es un cóctel tremendo. El problema, para mí, es cuando las cosas son tan autorreferenciales"

“Hasta donde tengo entendido, no viene Pampita este martes. No sé… Pero por eso digo, cambia todo, puede ser que venga. Me dijeron que vaya el martes con Claudia Fontán, pero no lo sé… Va cambiando todo el tiempo y no sólo conmigo, con toda la gente involucrada. No sé si están esperando que Pampita tome una decisión”, añadió.

"Pampita se la agarra con quien no se la tiene que agarrar, que es con los que le dan trabajo. Que se la agarre con los que la critican".

"Lo que sí puedo decir es que hay muy buena onda y buena energía, que nadie pega gritos ni está nervioso, se sigue haciendo el programa de forma responsable. No hay una locura y eso es lo más loco”, sostuvo el actor haciendo un contraste implícito con las versiones que circularon de "gritos y enojos" por parte de Pampita tras el cortocircuito que tuvo con Jay Mammon en vivo.

Luego, Ramos redobló la apuesta y disparó contra la modelo: "Pampita (con las críticas) se la agarra con quien no se la tiene que agarrar, que es con los que le dan trabajo. Que se la agarre con los que la critican".

"Pobre, me imagino que estar expuesta a ese nivel debe ser tremendo. Debe ser tremendo que levantes un dedo y todo el mundo te juzgue, para bien o para mal. Debe ser una tortura", matizó, antes de lanzar: "Si a eso le sumás que si es verdad -cual charla de peluquería- que está desestabilizada por un romance o una pareja a la que apuesta, y no le va bien, es un cóctel tremendo”.

“El problema, para mí, es cuando las cosas son tan autorreferenciales. Hay muy pocos que divierten cuando hablan de su vida. Susana, Tinelli y Mirtha. Después, no sé si todo el mundo se banca algo tan autorreferencial”, señaló en forma lapidaria. Sin embargo, el actor aseguró que no ve Pampita "como una diva ni una histérica".

pampa-diego.jpg

"Me resulta rarísimo que todo un país esté hablando si vuelve o no vuelve. De verdad le están tratando de buscar la vuelta, se trabaja mucho. No hay un odio generado hacia Pampita, para nada, y hay ganas de seguir trabajando. Si hay una puerta abierta para que vuelva Pampita, volverá y no pasará nada”, concluyó.

LEÉ MÁS

El despiadado rating sigue enterrando a Pampita online