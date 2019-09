Pampita recibió críticas de todos lados por una foto

“Si vos creés que estás al horno, acordate de que hay alguien conociendo a tu ex y creyendo que encontró a alguien especial“, disparó Brito en su cuenta de Instagram y enseguida sus seguidores interpretaron sus palabras como un dardo para Pampita.

Ante la gran cantidad de críticas que recibió por esa publicación, la hija del empresario Jorge Brito salió a aclarar que esa frase no estaba dirigida a su ex y tampoco a la modelo. “Me pareció simplemente gracioso y lo subí. No tiene doble sentido ni es un mensaje para nadie”, explicó, pero muy pocos le creyeron.

El “homenaje” de Flor Peña

Flor Peña también se hizo eco de la postal de Moritán, pero en clave humorística. La actriz, que cada tanto suele emular a Pampita a través de su cuenta de Instagram, recreó la fotografía de su compañera del jurado y su novio. Lo hizo con su pareja, Ramiro Ponce de León. “Pampita le pidió a su novio que baje la foto. Yo le rogué a Ramiro que la suba”, escribió junto a la imagen donde se la ve, de espaldas, con el torso desnudo.

Parodia-Florencia-Peña-Pampita.jpg

“Él me dijo tipo chiste que la iba a poner en una storie y yo le dije que si la ponía me moría de vergüenza. Era un chiste interno. No era para hacerlo público. Fue un accidente. Son esas cosas que no podés hacer nada, ya está”, había contado la ex de Benjamín Vicuña hace unos días luego de revelar que ella misma le pidió que borre la publicación luego verla estando al aire en Showmatch.