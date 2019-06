“Y no, hay cosas que no se pueden contar. Claro que hay secretos. Hay muchos famosísimos que intentaron y nunca pudieron tener nada, de todo tipo de calaña. Hay muchos conocidos que quisieron estar y no. Hay un futbolista que sigue invitándome a tomar mate, un gran ídolo y yo digo: ‘este hombre tiene hijos'. No te voy a quemar, pero no voy a ir a tomar mate. Además ahora se puso Telegram y también me escribe por ahí”, dijo sin dar a conocer la identidad del misterioso deportista.