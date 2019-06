“Dos de ellas son madres. No importa. Si ellas se ríen, saben de qué se ríen. El perdón se dice en la cara, no a través de una cámara. Tampoco esperaba nada de ellas, si son dos soretes”, siguió la mediática furiosa, porque sintió que su esfuerzo no fue para nada valorado, teniendo en cuenta que recientemente fue madre.

"Obvio que Charlotte va a ser salvada por el público porque contra Piquín, se va él. Igual, posta me chupa un huevo. Pobre Charlotte, pero ¿qué voy a hacer?", finalizó.

LEÉ MÁS

Charlotte y Morena llegan al duelo con bronca y faltazos