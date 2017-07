En el encuentro, los trabajadores de la salud le expresaron su preocupación por la crisis que atraviesa el sector sanitario, según un comunicado de prensa partidario.

"También comentaron las problemáticas causadas por el incremento de precios generalizado de los medicamentos", dijo. Según los profesionales "el promedio de aumentos alcanzó el 200 por ciento", agrega el comunicado.

Embed Hoy con profesionales de la salud en el Hospital Materno Infantil Doctora Teresa Germani. #LaMatanza pic.twitter.com/gMwV3dHoaN — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 22 de julio de 2017

La precandidata y ex presidenta resaltó la necesidad de implementar la “emergencia farmacológica” ya que “no se puede mantener este nivel de incrementos en los costos de los medicamentos que le está desorganizando la vida a la gente".

A su vez, hizo referencia a la parálisis de las obras en dos hospitales de La Matanza: "Me da tristeza que estén paradas las obras de dos hospitales que solo les faltaba el 20 por ciento para finalizarlo". En este sentido, agregó: "Esto no lo digo desde un posicionamiento político, sino que me parece que no terminar esas obras es de cavernícolas".

Embed Hoy en la charla con médicos en el Hospital Materno Infantil DoctoraTeresa Germani. #LaMatanza pic.twitter.com/vFPXbgde4q — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 22 de julio de 2017

Por otra parte, la ex presidenta destacó la baja en la mortalidad infantil durante el anterior gobierno a menos de dos dígitos: "Significa un esfuerzo enorme de todo el sistema de salud".

Antes de concluir el encuentro, Cristina Kirchner agradeció a “todo el personal de salud de la provincia por la dedicación y el esfuerzo que ponen todos los días en su trabajo".