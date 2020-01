Edgardo Phiellip, referente de ACIPAN, explicó que aún no hay en circulación la cantidad de monedas de 5 pesos que hacen falta para suplir la ausencia de billetes, una vez que éstos dejen de utilizarse como está previsto. "Esto crea un conflicto innecesario entre los clientes y los comerciantes porque no hay cambio; los clientes se enojan con razón y los vendedores no tienen forma de solucionarlo", detalló.