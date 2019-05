A pesar de que muchos jugadores se fueron allá por abril del 2018, cuando el Arse bajó a la B Nacional, el único que siguió fue su técnico, el Huevo Rondino. Luego de la grave lesión que sufrió Juan Manuel García (rotura de ligamentos), el DT posó sus ojos en el ex delantero de Deportivo Rincón para reemplazarlo.

“De Rincón me traería para Arsenal al Cutu Ariel Moyano”. El 9 pasó por el León en 2017.

“Me llamó el Huevo cuando yo estaba de vacaciones. Estaba en Brown de Adrogué y no me iban a tener en cuenta”, contó el ex del León que hizo inferiores en River, pasó por Tigre y llegó a jugar en Europa. “Fue el gol más importante en mi carrera. Ojalá vengan otros más importantes”, reconoció.

Parte de la familia de Garate, desde Neuquén, apoyó al jugador. “Mis suegros, que están en Rincón, me mandaron mensajes. Siempre están”, recordó.

Más allá de esta cuestión familiar, Leandro recuerda con mucho cariño a su Deportivo Rincón. “Sigo atento la campaña porque me quedaron muchos amigos y todo el tiempo estamos en contacto. Incluso hablé con varios que me enviaron mensajes con muy lindas palabras. Les dedico el ascenso”, sostuvo.

Uno de esos grandes amigos es Héctor “Hety” Rueda, quien le tiró flores a través de LM Neuquén. “Hicimos una linda amistad. Fue emocionante verlo ahí (por el ascenso). Estoy muy feliz, la luchó muchísimo. Sus suegros son de acá, es muy querido en el pueblo”, destacó. Garate la paró de pecho y le devolvió: “Soy muy amigo de Hety. Siempre me bancó a morir tanto él como su familia, así que muy agradecido de esas palabras”, cerró el héroe.