Para la modelo, muchos colegas la cuestionaron sin ver completamente el desarrollo de Pampita online: “La verdad es que a favor no hubo tanto. No sé si entre colegas nos tenemos que tratar así porque me parece que está bueno que alguien nuevo empiece un camino, y me sorprendió un poco el recibimiento. En muchos programas hablaban de cosas sin haber visto Pampita online entero”, expresó la conductora en Agarrate Catalina (La Once Diez).

Malas intenciones

Por otro lado, la ex jurado del “Bailando” aseguró que las primeras emisiones de su ciclo estuvieron bajo una lupa exigente: “La repercusión depende de la mala intención que hay del otro lado. La primera semana hubo re mala intención de todos los colegas. Es mi primer programa, son mis primeros días y no me dieron ni la oportunidad de que la gente me empiece a conocer, siento que no me lo merecía”.

Nicole

Pampita también tuvo tiempo para referirse a la polémica visita de Mica Viciconte a su ciclo, quien aseguró que “mataría” a Nicole Neumann: “Fue muy inocente lo que pasó con ella, se tomó muy literal pero era un juego, la repercusión depende de malas intenciones del otro lado”.

El segmento fue muy criticado en los medios por la actitud de Pampita. “Si uno ve solamente el titular y no vio el programa, no sabe el contexto en el que se dijeron las cosas”, concluyó la modelo.

LEÉ MÁS

Lourdes destrozó a Pampita y lapidó su programa

Por bajo rating, evalúan levantar Pampita online