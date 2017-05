Para Pichetto, la Corte Suprema "se debilitó"

En un reportaje publicado hoy en el diario La Nación, el jefe de la mayoría opositora del Senado destacó también que después de que Diputados y el Senado aprobaran un proyecto que limita la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema tiene "la posibilidad de reconducir este tema con esta visión que el Congreso le ha dado".

"Podríamos decir que la Corte se ha debilitado", afirmó Pichetto, al que sostener que un fallo de tal trascendencia "requería de una mayoría más intensa y no de un voto dividido".

El dictamen por mayoría del máximo tribunal del país "disparó una conmoción, y el Congreso ha tenido una actitud reparatoria y colaborativa con otro poder del Estado", opinó.

En su análisis, el senador peronista recordó que un jurista decía que "además de tener formación jurídica técnica", los integrantes del supremo tribunal "debían tener visión de lo público".

"Yo le sumo a eso que el juez tiene que tener una experiencia de vida que le permita palpar la sociedad. Tener un poco de estaño, de calle, como decían los viejos", apuntó.

Pichetto señaló que "el fallo también sorprendió al Gobierno", porque no lo esperaba" y opinó que la cuestión "le impacta negativamente al oficialismo" ya que medidas como "eliminar la fecha del 24 de marzo o discutir estúpidamente el número de desaparecidos", habían generado suspicacias en la población.

Además, indicó que no creía que hubiera dolo en la decisión de los magistrados y señaló que veía "difícil" el camino del juicio político.

Asimismo, se mostró a favor de que los magistrados se jubilen en el plazo pautado, a los 75 años, y consideró que "no es bueno buscar en el esquema corporativo la resolución de su continuidad, porque los magistrados tienen fijados los 75 años para jubilarse".

"No son para siempre. Si no, se convierten en una casta monárquica que sigue en el cargo hasta el último día de vida", sostuvo Pichetto en referencia a la edad que establece la Constitución Nacional para que los jueces se jubilen, algo que en los últimos años no se aplicaba y que con un fallo de la Corte Suprema volvió a establecer.