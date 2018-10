“Periodísticamente se habla de dos meses, no sé de dónde salió el anticipo. Hay mucho para analizar, pero esto puede tratarse en un juicio oral sobre el segundo semestre del año que viene”, adelantó Rívolo. Al ser consultado por la coincidencia del posible juicio con los comicios presidenciales, respondió: “Si pensamos en tiempos electorales, paralizamos la Justicia, porque cada dos años estamos votando algo”. E insistió en que “para la segunda etapa del año que viene podría llegar a haber un juicio oral” sobre el sistema de sobornos en el kirchnerismo.

Rívolo junto a Carlos Stornelli integran el equipo de fiscales del juez Claudio Bonadio, quien tiene a cargo la causa conocida como la de los cuadernos, que tiene a la ex presidenta Cristina Kirchner como la protagonista junto con un numeroso grupo de ex funcionarios, empresarios y arrepentidos. El fiscal también se refirió al eventual pedido de desafuero de la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, a partir de la firme postura de la Cámara Alta para que exista sentencia firme. “La realidad es que la investigación avanza, las investigaciones siguen hacia adelante y esto (el desafuero) no es un impedimento. Todavía no peligra la libertad de quien ocupe un cargo dentro de la senaduría o sea sometido en igual rango a juicio político”, comentó.