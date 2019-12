Para Ventura, Canosa sale con Alberto Fernández

La dejó picando

“Tengo entendido que sale con Alberto Fernández, eso es lo que yo escucho. Según ella, no lo es”, sostuvo el presidente de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) acerca de la ex de Alejandro Borensztein. “Yo no le creo todo a todo el mundo, porque también le preguntaron a Alberto Fernández y dijo que le eligiéramos mejores candidatos”, agregó el también técnico de fútbol.

El electo presidente de la Nación se encuentra en pareja con Fabiola Yáñez, periodista y actriz rionegrina de 38 años, a quien conoció cuando fue entrevistado por ella para la realización su tesis universitaria sobre la relación interdiscursiva que hubo entre el Grupo Clarín y la gestión de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007.

