Ante esto, sus hijos, Julieta, Mariano y Federico, decidieron ir a visitarlo con la esperanza de que él pudiese oírlos. “Hay algo que se cree de cuando algún familiar está en coma ya sea natural o inducido, de que como el corazón sigue funcionando, te sienten. Por eso nos pareció importante venir los tres juntos", arrancó el hijo de Carmen Barbieri, y siguió diciendo completamente emocionado: “Muchos pacientes se quedan en ese estado de coma por años con la idea de ‘cómo le voy a hacer esto a mis hijos’, por eso es importante decirle a nuestro viejo que vamos a estar bien, que nos vamos a cuidar los tres y que nos dio una vida hermosa. Soltar está bueno y está bueno esto de poder amigarse con la muerte. La vida es hermosa y la muerte tiene que serlo, y no somos eternos”.

"No lo quiero ver así. Este no es mi viejo, ni hace cuatro meses como estaba. Yo sé que él no quiere estar así. Él siempre fue pura pila, un galán, un tipo súper cuidado, un caballero, y esto no es mi viejo. Entonces, para que quede así o peor, creo que él tiene que decidirlo solo, libre, hasta donde los hombres deciden. Nosotros confiamos en él, en que siempre fue una bestia y salió de cosas terribles. Pero es mucha carga para él también y lo que menos queremos es que sienta más cargas", agregó Mariano.

“La idea de venir juntos fue porque siento que este es el momento. Me parecía importante que los tres estemos juntos, que es una de las cosas que más quería”, explicó.

Por su parte, Julieta, manifestó: “Estoy muy triste, pero también estoy feliz porque pude conversar con él. Hace dos semanas que tenemos conversaciones que nos hacen bien y lo único que queremos es que él esté bien, que este en un lugar donde va a estar mejor. Él me dijo que tuvo una vida muy feliz y creo que es momento de que la siga continuando así, y él acá no está bien".

LEÉ MÁS

Pampita fue víctima de la inseguridad en París

Charlotte Caniggia explotó en redes tras ser eliminada de "Bailando 2019"