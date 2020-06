Parrilli acusó de "doble moral" a Cambiemos por espionaje ilegal

El senador nacional neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) acusó este miércoles por tener "una doble moral" y emitir denuncias "falsas y mentirosas" a miembros del bloque de Cambiemos , quienes lo acusaron de haber protegido al ex jefe del Ejército César Milani durante su gestión al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Durante la sesión en el Senado, Parrilli presentó una cuestión de privilegio para rechazar acusaciones del jefe de la bancada opositora, Luis Naidenoff, y del senador de ese espacio y ex ministro de Defensa durante el macrismo, Julio Martínez, formuladas días pasados sobre su rol como ex jefe de la AFI.

"Naidenoff me acusó de que, como ex jefe de inteligencia, había convalidado al jefe del Ejército, (César) Milani, que tenía una estructura de inteligencia paralela y realizaba inteligencia sobre opositores y dijo que no había hecho nada en la lucha contra el narcotráfico en la Argentina", expuso el senador oficialista.

"Hoy está de moda el tema del espionaje politico, del que fuimos víctimas. Planteo esta cuestión de privilegio porque cuando fui secretario de Inteligencia yo sí realicé denuncias contra funcionarios que hacían tareas de inteligencia por fuera de la ley", señala @Oscar_Parrilli — Senado Argentina (@SenadoArgentina) June 24, 2020

De inmediato, el senador radical y ex ministro Martínez también pidió la palabra y calificó de "inconsistentes y mentirosos" los dichos de Parrilli y consideró que sus manifestaciones "tergiversaban" lo sucedido.

Parrilli aseguró que cuando fue director de la AFI hizo "una inspección sobre dependencias de Milani a los efectos de ver si existía aquello que denunciaban" y añadió que, incluso, formuló denuncias contra funcionarios de su propio espacio "que habían realizado tareas de inteligencia no acordes con la ley de inteligencia".

El legislador mencionó ocho causas penales impulsadas durante su gestión ante la AFI y cuestionó también a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich por denuncias falsas.

"Todo esto no solo es falso y mentiroso sino que tiene una lógica de pensamiento tendiente a desprestigiar", agregó, y reiteró sus denuncias contra la administración de Mauricio Macri por espionaje ilegal contra funcionarios y dirigentes.