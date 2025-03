Chubut: la empleada del Correo Argentino despedida recupera su puesto tras 10 meses de pelea legal

Y agregó: “Solo quería contarles y agradecer por todo el acompañamiento y aunque esto no terminó, ya podremos volver a tener obra social para mi pequeña. Gracias”.

Obviamente, el lunes su ingreso a la oficina no será de rutina. “Los esperamos cerca de 10:45 en la puerta de Correo para hacer un poco de ruido y entrar a tomar tareas”, convocó antes de agradecer “nuevamente por todo el acompañamiento".

Ajuste en el correo

Cuando echó a su empleada en Chubut, el Correo había iniciado un fuerte ajuste de personal, con despidos en casi todo el país. Cuando varios meses después se ordenó la reincororación, las estrategias de la empresa para eludirlo se sucedieron.

La primera fue decir que no podían reincoporarla porque el puesto que ocupaba, justamente por el fuerte ajuste en el correo, ya no existía. Una de las últimas, fue un pedido para que realizara un examen preocupacional, como si se tratara de una nueva aspirante.

"Consulté a los abogados, porque nosotros al plantear que fue un despido discriminatorio, consideramos que yo nunca dejé de ser empleada”, explicó en aquel momento Olga, quien temió que si accedía al pedido, de algún modo estaría aceptando el despido. A esa altura, su nivel de alerta era muy alto, ante las constantes evasivas de su empleador.

“Finalmente fui y me hice los exámenes preocupacionales, porque no tengo nada que ocultar", contó Norambuena.

382359_crop_112824_lg (1).jpeg Olga Normandini convocó a compañeros y vecinos a acompañarla el lunes a las 10.45 para "hacer un poco de ruido" en su entrada a la oficina del Correo en Trelew.

En esa instancia, también, ya cansado de las dilaciones, el juez que lleva la causa decidió aumentar significativamente el monto de la multa que le había impuesto al Correo por cada día de demora en la reincorporación. Ahora, más de un mes después, la presión finalmente parece haber hecho efecto.

Uno de los fundamentos de peso para que se dispusiera la reincorporación de Olga fueron los "derechos de contenido alimentario y de salud" de su hija de 9 años, que necesita constantes terapias y atención médica, y a quien Olga cría sola.

La pelea judicial en Chubut

Única mujer entre todos los trabajadores en la oficina de Trelew, según sus abogados la ejecutiva de cuentas fue despedida “sin argumentos claros”, por lo que plantearon que la medida había sido un acto discriminatorio.

Olga Norambuena había trabajado durante 18 años en la sucursal del Correo Argentino en Trelew, donde desempeñaba el cargo de ejecutiva de cuentas Pymes y era responsable de la logística electoral. Sin embargo, en abril de 2024, fue despedida sin argumentos claros, en lo que ella denunció como un despido discriminatorio.

La imprevista desvinculación fue comunicada en un mail que la empleada no llegó a leer, por lo cual se enteró de su situación cuando aquel lunes 24 de abril llegó a la sucursal y le impidieron el ingreso.

Quedarse sin trabajo no sólo impactaba en su vida laboral, sino también en la personal. Y en la de su nena. "Ella tiene Síndrome de Down y necesita terapias para acompañar su desarrollo. Tiene que recibir atención de una psicopedagoga, psicóloga, terapista ocupacional, fonoaudióloga, etc. En algunos casos pudimos pagar particular y en otros no. Las profesionales me acompañaban muchísimo y entienden la situación", explicó una y otra vez.

Además, mientras estaba desempleada, tuvo obviamente problemas económicos importantes, y también de salud. Sin obra social, tuvo que acudir al sistema de salud pública, no sólo para su hija, sino también para ella misma.

720 (35).jpg Olga Norambuena en la oficina del Correo Argentino en la que trabaja desde hace 18 años.

Sucede que en aquellos meses tuvo varios problemas de salud, vinculados a una enfermedad inmunológica que le diagnosticaron en 2013, y que al perder el acceso a la medicación, empezó a generar complicaciones.

En esas circunstancias, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y el juez Federal de Faltas Hugo Sastre entendieron que correspondía su reincorporación cautelar hasta que se dictara sentencia en la causa vinculada al supuesto despido discriminatorio, por su condición de mujer.

Pese a esto, el Correo se negó. Le ofreció volver a cobrar su sueldo sin ir a trabajar, algo que a pedido de la empleada fue declarado improcedente por el juez. También, le propusieron recibir una indemnización mucho más alta que la que le correspondía. Nada alcanzó: Olga pedía ganar su dinero a cambio de su trabajo.

Esa actitud se convirtió en un ejemplo para la gente en Trelew, que siguió de cerca el caso y apoyó la causa de Olga. Finalmente, su convicción y entereza para luchar por lo que considera justo, el lunes empezará a dar sus frutos.