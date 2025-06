Continúa el misterio tras el hallazgo del cuerpo de Emanuel Centeno en Chubut: "Está muy deteriorado"

El fiscal confirmó que la autopsia “fue realizada ayer (jueves) por dos médicos forenses y un radiólogo forense que vino desde Puerto Madryn”.

“El cuerpo no tenía ningún tipo de lesiones, visibles o no visibles. No tenía fracturas, ni heridas cortantes ni de arma de fuego”, detalló el funcionario. Y agregó que los datos que revelen su autopsia serán enviados a Comodoro Rivadavia para un mayor análisis que podría determinar la fecha de su muerte y otros elementos importantes para intentar saber qué pasó.

Emanuel Centeno - hallaron el cuerpo en el río chubut.jpg El cuerpo de Emanuel Centeno fue encontrado en el río Chubut.

Los resultados de los estudios que se realicen en Comodoro estarán “en 48 horas”, adelantó el fiscal, y admitió: “Lamentablemente el cuerpo estaba muy deteriorado”.

Chubut: más medidas y más entrevistas

“Las hipótesis son varias -insistió-, yo no puedo descartar nada y menos certificar algunas cuestiones porque sería irresponsable de mi parte. Restan medidas a llevar a cabo pero que no puedo revelar”.

No obstante, confirmó que “al no encontrarse rastros de violencia sobre el cuerpo de Emanuel” se les daría más preponderancia a “otras hipótesis”.

“La del accidente no es aventurada para nosotros, ya que la pudimos manejar desde la historia clínica de Emanuel, dijo, y detalló que el joven “tenía una discapacidad especial en su movilidad” y que “padecía de una esquizofrenia que requería una medicación diaria”.

En cuanto a las investigaciones sobre el entorno de Centeno, Koltsch aclaró que desde el principio del caso se viene entrevistando a estas personas y que, de surgir nuevas evidencias, “se aumentará el caudal de entrevistas”.

Los 28 rastrillajes y el hallazgo

El fiscal consideró probable que el joven no haya caído donde fue encontrado sino a cierta distancia, en el río Chubut. “Creemos que desde donde presumiblemente cayó Emanuel hasta el lugar donde fue hallado, ha sido arrastrado por la corriente y quedó atrapado su cuerpo en un tapón de ramas de árboles y otros objetos”, dijo.

El funcionario destacó la actuación de los perros especializados en la búsqueda de cuerpos. “Los perros de La Pampa y los de Rio Negro fueron fundamentales para hallar el cuerpo, ya que iban arriba de las lanchas y se les facilitó el olfato para dar con el lugar”.

“Antes de la llegada de la gente que vino a cooperar con la búsqueda, se habían hecho en esa zona 28 rastrillajes, en el río y las zonas aledañas. Pero el tránsito de las lanchas y la remoción de ramas en las márgenes hicieron que el cuerpo saliera a la superficie”, contó.