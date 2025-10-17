Elecciones 2025 en Santa Cruz: quiénes son los candidatos que figuran en la Boleta Única

En total, ocho listas competirán por tres bancas que representarán a la provincia patagónica en el Congreso.

La provincia de Santa Cruz se prepara para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025 , donde se renovarán tres bancas de diputados nacionales .

Por primera vez, los ciudadanos utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP) , un sistema que reemplaza las boletas partidarias tradicionales y reúne todas las opciones en una sola hoja.

El nuevo formato busca simplificar el proceso electoral, garantizar transparencia y dar igualdad de condiciones a todas las fuerzas.

La Cámara Nacional Electoral aconseja consultar el padrón definitivo antes del día de la votación en www.padron.gob.ar para conocer la escuela y mesa correspondiente.

Cuáles son las listas que compiten en Santa Cruz en estas elecciones 2025

En total, ocho listas competirán en los comicios nacionales por la representación santacruceña en el Congreso.

La Alianza La Libertad Avanza (96) lleva como primer candidato a Jairo Henoch Guzmán, acompañado por Rocío Marcela Gómez de la Fuente y Matías Daniel Alzugaray.

Por el espacio PRO – Propuesta Republicana (64), los postulantes son Leonardo “Leo” Roquel, Andrea Gallegos Mansilla y Horacio Alberto Padín.

La Fuerza Santacruceña (502) encabeza su lista con Juan Carlos Molina, seguido por Moira Lanesan y Hugo Amadeo Figueroa.

Desde la oposición, la Coalición Cívica – ARI (47) postula a Pedro Muñoz, Mariana Olmos y Omar Fernández como principales candidatos.

El Proyecto Alternativo (180) presenta como candidatos a Jorge Cruz, Johana Busto y Mario Lozano.

Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (501) lleva a Gabriela Ance, Luis Fernando Díaz y Oriana Toloza Osores como titulares.

El frente Por Santa Cruz (503) reúne a distintos sectores provinciales y postula a José Daniel Álvarez, Gisella Anabel Martínez y Juan José Ortega.

Cierra la boleta el Movimiento al Socialismo (MAS) (13), con Jorge Jesús Mariano, María Victoria Gaspari y Gustavo Daniel Nauto como principales candidatos.

Otros datos de las elecciones 2025

La votación se desarrollará entre las 8 y las 18 horas, y los resultados determinarán quiénes representarán a Santa Cruz en la Cámara de Diputados de la Nación a partir del 10 de diciembre de 2025.

En estas elecciones se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. El reparto de estas bancas se hace por distrito (provincia) en base al sistema proporcional (método D’Hondt) y un umbral mínimo de participación.

También se renovarán 24 de las 72 bancas del Senado. En esta oportunidad, solo ocho distritos renovarán sus tres escaños (dos para la primera fuerza y uno para la segunda).

Debuta la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Una de las grandes novedades de este proceso electoral será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Este sistema, ya utilizado en varias provincias, agrupa en una sola hoja oficial a todas las listas y candidatos habilitados.

La reforma fue sancionada mediante la Ley 27.781, con el objetivo de mejorar la transparencia y la organización del proceso electoral.

El votante deberá marcar con una lapicera el casillero correspondiente al partido o candidato elegido. Luego, doblará la boleta y la colocará en la urna. El objetivo de este cambio es reducir costos, evitar el robo de boletas y simplificar el recuento.

La Boleta Única mostrará por separado las categorías de Senadores y Diputados, con la identificación de cada lista, logo y foto de los primeros candidatos.

Qué documentos son válidos para votar en las elecciones 2025

Podrán votar todos los ciudadanos mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral y presenten un DNI válido.

Los documentos aceptados son:

DNI libreta celeste o tarjeta.

DNI tarjeta digital.

No se aceptan documentos anteriores ni fotocopias. Es importante que el DNI sea igual o posterior al que figura en el padrón.