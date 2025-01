En Chubut se incendió un micro que iba lleno: "Si no bajábamos, nos moríamos todos"

Los bomberos no pudieron hacer nada por el colectivo, que rápidamente quedó envuelto por las llamas en la ruta 1 de Chubut, a unos 20 kilómetros de Puerto Madryn.

El vehículo de doble piso de la empresa Via Tac quedó casi reducido a cenizas sobre la ruta, con los pasajeros varados a la vera del camino.

Fueron ellos los que evitaron una tragedia al advertir el inicio de las llamas y dar aviso al chofer, antes de bajar rápidamente de la unidad para ponerse a salvon, según pudo saber Canal 12.

Al lugar acudieron rápidamente bomberos, quienes trabajaron arduamente para evitar la propagación del fuego a los pastizales, pero poco pudieron hacer para salvar el vehículo, totalmente envuelto por las llamas. La columna de humo negro se podía ver desde muy lejos.

El colectivo viajaba desde Jujuy hacia Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, cruzando casi todo el país de norte a sur.

Por el incidente, los pasajeros perdieroin todo lo que llevaban en el equipaje, que fue devorado por el fuego y no se pudo salvaguardar.

En las horas posteriores al terrible susto, esperaban respuestas de la empresa transportista, al menos respecto a sus pertenencias.

Se incendió un micro lleno de pasajeros en Chubut.mp4

El origen del desperfecto que pudo haber iniciado el fuego todavía se desconoce. Agentes de la Policía de Chubut y de Tránsito trabajaron en la zona para garantizar la seguridad y desviar el tránsito.

Sin embargo, algunos pasajeros se quejaron por la falta de asistencia por parte de la transportista, viéndose varados en medio de la ruta y teniendo que arreglarse por su cuenta para trasladarse hasta Madryn y de allí, a sus destinos.

El testimonio de una pasajera de Chubut

Ese fue el caso de Antonella Mansilla, una cantante de Trelew que había subido a la unidad en Cosquín, junto a los músicos de su banda Los Changos, con destino a la ciudad chubutense.

En su cuenta de Instagram, Antonella se refirió al difícil momento que vivió junto a los músicos del grupo cuando el micro se incendió.

“Son las 21:50. Hoy volvimos a Trelew, llegamos hace un rato con gusto amargo… Veinte kilómetros antes de llegar a Puerto Madryn se prendió fuego el colectivo de la empresa Vía Tac. Gracias a Dios estamos todos bien, sin lesiones, pero lamentablemente solo alcanzamos a bajar con parte de los instrumentos”, explicó.

Y se quejó: “Perdimos todas nuestras cosas, nuestras valijas. Jamás nos evacuaron, nos dejaron en la ruta. En pleno calor, estrés, llorando, gritando, asustados… un hombre de mucho corazón nos alcanzó con su camioneta a Madryn y de ahí familiares nos fueron a buscar”.

Micro2-apaisada.jpg

Además, Antonella se refirió al momento de máxima tensión, cuando debieron apurarse para ponerse a salvo de las llamas.

“Estamos vivos. Lo material duele porque nos cuesta mucho trabajo, pero estamos vivos. Fuimos los últimos en salir de ese colectivo en plena llama, humo, olor a quemado. Jamás nos dijeron que nos bajemos. Todos bajamos por instinto, porque sentíamos olor a quemado. Si no bajamos, nos moríamos quemados”, escribió la cantante.

El micro que perdió una rueda en pleno viaje

El incidente del miércoles en El Doradillo se dio horas después de que otro omnibus quedara detenido en plena ruta, en este caso entre Puerto Madryn y Puerto Pirámides, la localidad de península de Valdés.

El colectivo de la empresa Mar y Valle, que realizaba ese trayecto, perdió súbitamente una de las ruedas diobles traseras.

El inconveniente se presentó a la altura del puesto del Desempeño. Pese a lo peligroso de la situación, el conductor actuó con pericia para controlar la unidad en pleno movimiento y detenerla sin que ninguno de los escasos siete pasajeros que iban a bordo sufrieran consecuencias.

MicroMadrynPiramides.jpg

Según informaron los pasajeros y el chofer a Planeta Madryn, el micro había partido desde la ciudad del Golfo a las 17 y, afortunadamente, en el momento del desprendimiento de las ruedas circulaba a baja velocidad, lo que evitó consecuencias más graves.

“Sentí el golpe y se salieron las cubiertas, pero no sé por qué ocurrió. Desde el taller en Trelew me confirmaron que no se había realizado ningún trabajo reciente en esa zona del vehículo”, explicó el conductor.

Obviamente, sin las ruedas traseras, el ómnibus quedó detenido y los pasajeros no pudieron continuar el viaje: decidieron llegar a Pirámides haciendo dedo, dado que faltaba una corta distancia para llegar a destino y esperar un reemplazo de la unidad hubiera demorado, probablemente, más tiempo.

Al mismo tiempo, la empresa transportista envió otro colectivo desde Trelew para garantizar que los pasajeros que esperaban en Puerto Pirámides para viajar en sentido contrario pudieran partir a las 19, la hora pautada para el servicio regular.

Fuentes de Mar y Valle indicaron que el micro había realizado el mismo recorrido en la mañana sin inconvenientes y que en la unidad enviada desde Trelew enviaron a un mecánico para que evaluiara el desperfecto y determinara las condiciones del vehículo que sufrió el inconveniente.