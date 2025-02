Esquel: condenan a un hombre que agredió a su expareja y le mordió la ceja

En una audiencia de juicio abreviado, el imputado se reconoció culpable de los hechos de los que se lo acusaba, con lo cual logró que se morigerara la pena, que no será de prisión efectiva, aunque deberá cumplir reglas de conducta por un plazo de dos años y realizar un taller de género.

Las tres agresiones en Esquel

Según informó la fiscalía, el primer hecho en el que estuvo involucrado León Pérez tuvo lugar el 14 de octubre de 2023. Ese día, en la Plaza del Cielo ubicada en el barrio Don Bosco de Esquel, le arrebató el celular a su expareja y lo rompió.

Casi un año después se produjo la segunda situación por la cual se lo imputó y condenó. Fue la más violenta de las tres, acontecida el 6 de septiembre de 2024. León Pérez interceptó a la mujer mientras ella caminaba por la vía pública, la tomó del cabello, la arrastó y le mordió una ceja, causándole lesiones.

Por último, el 19 de diciembre del año pasado, intentó sustraerle nuevamente el teléfono y logró arrebatarselo luego de un forcejeo.

Juez Martín O'Connor.jpg Martín O'Connor, el juez de Esquel que condenó al agresor.

En la audiencia de juicio abreviado, el juez Martín O’Connor dejó en claro que las pruebas recolectadas confirmaban la versión de la Fiscalía y, a la vez, valoró la confesión del acusado.

En base a eso, se le impuso a León Pérez una pena de seis meses de prisión en suspenso. Además, se le prohibió acercarse acercarse a la víctima y contactarla por cualquier medio. También se lo obligó a que realice un Taller de Sensibilización sobre Violencia de Género (TAVIRE).

"El próximo delito, usted va adentro"

“El primer punto fundamental es que usted no se acerque ni tome contacto con la señora para evitar nuevos hechos de violencia”, le remarcó O’Connor al acusado, advirtiéndole además que el incumplimiento de las normas podría derivar en una pena efectiva de prisión.

"La ley penal argentina le da una segunda oportunidad a una persona que no ha cometido delitos con anterioridad y que no comete delitos graves", le dijo el juez a León Pérez, no obstante lo cual le aclaró: "La primera condena queda en suspensión, pero es una única oportunidad que le da la ley argentina”.

Sin rodeos, el magistrado de Chubut le advirtió al condenado: “El próximo delito, usted va adentro, va a la cárcel, ¿está claro? Así que esta es su última oportunidad, aprovéchela, no vuelva a cometer nuevos delitos”.

Asimismo, el juez enfatizó la importancia de que León Pérez realice el taller TAVIRE “para tome conciencia de la gravedad, de lo que es la violencia de género, la violencia contra la mujer, el compromiso que tiene la nación argentina de evitar que se repitan estos hechos…”.