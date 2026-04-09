Giro en la muerte del nene de 4 años en Chubut: detectan lesiones internas en la cabeza y allanan la casa de la madre

La Fiscalía de Comodoro Rivadavia busca determinar si el hecho fue accidental o hubo maltrato. La semana próxima estará el resultado de la autopsia.

Las primeras pericias forenses realizadas por la Justicia de Chubut sobre el cuerpo de A.L., el nene de 4 años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia detectaron la presencia de lesiones internas en la cabeza.

Aunque estos indicios preliminares aún deben ser confirmados por el informe final de la autopsia , que estaría disponible durante la semana próxima, el dato obligó a modificar la dirección de la investigación del hecho.

Hasta el momento, la causa de la muerte es considerada “totalmente desconocida” por los médicos del Hospital Víctor Manuel Sanguinetti.

El miércoles por la mañana, el jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, Luis Cisneros, afirmó que los médicos que atendieron al niño no detectaron indicios de violencia.

“Era un chico que aparentemente se encontraba en muy buen estado general”, aseguró el médico. Contó, asimismo, que según la información que recibieron cuando llegó al hospital, se había acostado a dormir y cuando lo fueron a ver “estaba sin signos vitales”.

Luis Cisneros, jefe de Pediatría del hospital de Comodoro Rivadavia Luis Cisneros, jefe de Pediatría del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Chubut.

No obstante, la Policía realizó un allanamiento en la vivienda de la madre del menor -quien había sido acusada de maltratarlo por la actual pareja del padre del chico-, ordenada por la Fiscalía entre las primeras medidas para tratar de determinar si hubo dolo, es decir, lesiones intencionales, o si se trató de un hecho y/o una muerte accidental.

Un complejo contexto familiar

El niño fue ingresado a la guardia de emergencias pediátricas del hospital por su madre, con un paro cardiorrespiratorio del que no se recuperó y, a las pocas horas, se informó de su deceso. La misma persona que acusó a la mamá y su pareja de maltratos, afirmó que la mujer dejó al chico en el centro sanitario “y se fue a su casa”.

Tras la separación de los padres del niño, la tenencia había sido otorgada a la madre, en un contexto de fuerte enfrentamiento en el que, incluso, al padre se le aplicó una orden de restricción de acercamiento.

Toda esa mala relación se vio el miércoles por la mañana en la Fiscalía, donde ambos protagonizaron un fuerte altercado que obligó a la intervención de la Policía y a que la mamá del nene fuera retirada del lugar en un taxi, con custodia policial.

De acuerdo con lo informado por fuentes de la investigación, el allanamiento realizado posteriormente el mismo miércoles tuvo como objetivo principal realizar una inspección ocular del lugar donde se produjo la descompensación del nene y pudieron haber ocurrido otros hechos. En ese contexto, se habrían secuestrado teléfonos celulares y otros elementos.

Más allá de estas medidas de pesquisa, hasta el momento no hay personas detenidas.

Chubut: pedido de informes

Mientras tanto, el cuerpo médico forense tomó durante la autopsia muestras que serán analizadas en el área de patología forense para intentar determinar la “causa eficiente” de la muerte del niño, es decir, el factor concreto que desencadenó su fallecimiento.

El caso conmocionó a tal punto que motivó un pedido de informes a la Oficina de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia por parte de organizaciones sociales que advierten posibles falencias en la intervención estatal previa.

Silvia Luz Clara, integrante del Centro contra la Violencia Familiar, una de las organizaciones que realizaron el pedido, expresó su preocupación por lo que definió como una “segunda muerte dudosa” en un corto período de tiempo, en referencia al deceso de otro niño, de 3 años, en el Hospital de Comodoro Rivadavia, tras haber ingresado con quemaduras y signos de asfixia, en un caso que también quedó bajo investigación.